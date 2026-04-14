Denuncian millonarios gastos en “nómina paralela” de Cancillería en plena crisis de pasaportes

Mientras hay una crisis por los constantes bloqueos en el Sistema Integral de Trámites al Ciudadano (SITAC) al intentar renovar pasaportes o apostillar documentos, la realidad contractual de la Cancillería revela un gasto masivo en personal externo.

Según datos revelados por Caracol Radio, entre agosto de 2025 y abril de 2026, el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio firmaron 464 contratos por un valor de 101.400 millones de pesos en gastos de operación, personal y servicios.

Esta cifra, que excluye la producción de pasaportes, muestra una entidad que, lejos de carecer de recursos, ha destinado presupuestos millonarios a una estructura de contratistas que hasta el momento no ha podido estabilizar la entrega de los documentos.

Ante las persistentes fallas tecnológicas, la entidad ha sostenido que la causa principal son ataques informáticos externos, una explicación que traslada la responsabilidad hacia terceros.