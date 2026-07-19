De la Espriella anunció nuevos nombramientos en cargos estratégicos de su gobierno

Cuatro nuevos nombres fueron confirmados, este domingo, por el presidente electo, Abelardo de la Espriella, en cargos estratégicos de su gobierno.

Se trata de Carlos Ríos, quien asumirá como secretario General; Nicolás Gómez, jefe de Despacho; Valerie Lafaurie, gerente de las Regiones; y María Fernanda Sandoval, directora de Comunicaciones y Prensa.

Ríos, es abogado con maestrías en Estudios Políticos y en Seguridad y Defensa. Tendrá el encargo fundamental de coordinar la gestión institucional y velar por el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la ciudadanía.

Por su parte, Gómez, politólogo y magíster en Políticas Públicas, será el responsable de la articulación estratégica del equipo de gobierno. Su gestión estará enfocada en la ética en el servicio público y la eficiencia operativa.

Lafaurie, abogada y magíster en Comunicación Política y Empresarial, tendrá la función de descentralizar la gestión estatal, trabajando directamente con gobernadores y alcaldes para asegurar que los proyectos lleguen a las comunidades sin intermediarios ni politiquería.

Para la Dirección de Comunicaciones la elegida es la periodista María Fernanda Sandoval, y tiene la misión de fortalecer una comunicación institucional moderna, transparente y cercana a los colombianos.

El presidente electo enfatizó que este equipo de “alto nivel” ha sido seleccionado bajo criterios de trayectoria, mérito y vocación de servicio.

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Agregó que estas designaciones reafirman el compromiso con una construcción nacional que exige liderazgo y una capacidad de ejecución absoluta para proteger el interés general de Colombia. La jornada cerró con la consigna oficial que ha marcado su campaña y transición.