Los retos que enfrentarán los nuevos presidentes de Senado y Cámara

Terminó el pulso político del Legislativo; ya se sabe quiénes estarán al frente de la Presidencia tanto del Senado como de la Cámara de Representantes. No es un puesto menor: los dirigentes de las corporaciones deciden el orden y la prioridad de las discusiones, además, organizan la agenda. Para el Senado, sin embargo, la pelea fue más intensa: por un lado, Honorio Henríquez Pinedo, apoyado por el Centro Democrático; por otro lado, Alfredo Deluque, respaldado por el presidente electo, Abelardo de la Espriella. Para el Senado ganó Henríquez con 56 votos contra 45 para Deluque. Por otro lado, la elección del presidente de la Cámara de Representantes fue casi unánime porque Nicolás Barguil del Partido Conservador obtuvo 180 votos y se quedó con la dirección de la mesa. ¿Qué les espera en el Legislativo?

¿Agenda propia o de gobierno?

El ministro del Interior designado Rodrigo Lara calificó la agenda legislativa del gobierno entrante como “escueta”. A pesar de haberse declarado partido de gobierno y de apoyarlo en segunda vuelta, el Centro Democrático —que en primera vuelta chocó apoyó a Paloma Valencia— es un partido independiente. De hecho, la campaña del presidente electo atacó más a Valencia en primera vuelta que a Iván Cepeda, lo que generó grietas entre ambos sectores de derecha. Luego, De la Espriella rompió con la tradición de apoyar al candidato de la bancada de gobierno mayoritaria para irse con Deluque. Como las relaciones con el Congreso son claves para el ministro del Interior, se considera que esta fue la primera “batalla” en la que Lara fue derrotado, ya que la elección de Deluque se daba prácticamente por realizada. No obstante, se entendió cómo se estaba complicando cuando no se logró llegar a acuerdos antes de la posesión del Congreso este 20 de julio, a la que los senadores llegaron a definir la presidencia “a voto limpio”. Es decir, sin saber con certeza quiénes los apoyaban. Lea además: ¿Por qué el Pacto Histórico votó por un presidente del Senado del uribismo? 5 claves para entender la jugada política “El presidente ha dicho que hay demasiadas leyes. La agenda legislativa de este gobierno es escueta, aquí no nos creemos grandes reformadores”, dijo Lara y agregó: “Queremos básicamente aplicar la ley, perseguir a los delincuentes, limpiar la corrupción y esas malas prácticas de repartijas con el Congreso, porque eso es lo que le prometió El Tigre”. Lara también felicitó a Henríquez: “Estoy seguro, (de que) estará marcada por su sentido de diálogo, consenso y respeto por la institucionalidad”.

Las alertas

Las declaraciones de Lara llegaron después de que Germán Calderón España, asesor jurídico del presidente electo y designado director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, levantara polémica porque dijo que “serán pocas las leyes que tendrán que tramitarse”. Lea también: De la Espriella tendría sede alterna en Medellín: así va el empalme del gobierno entrante con Antioquia Con la derrota de Deluque, Calderón planteó una ruta para avanzar en la agenda del gobierno sin depender del Legislativo. Citando textualmente la jurisprudencia del Consejo de Estado, escribió: “Según la reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado y de conformidad con el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, el presidente de la República tiene la facultad de proferir decretos con fuerza material de ley”. Y agregó que, en últimas, “serán pocas las leyes que tendrán que tramitarse en el Congreso, porque ya casi todas las que se necesitan están configuradas y lo que se deberá hacer es derogar los decretos del gobierno saliente que no encuadren en las políticas públicas que el nuevo gobierno implementará”. Ante las alertas de posible desacato al Congreso que se generaron por sus palabras, Lara intervino y aseguró: “El gobierno entrante será un firme defensor de la autonomía e independencia de las ramas del poder público. Por instrucción del presidente electo, toda relación con el Congreso se ha hecho y se hará de frente al país: con transparencia, sin burocracia y sin acuerdos subrepticios”. Parece otro cruce de versiones.

Perfil de Honorio Henríquez

Henríquez es abogado egresado de la Universidad de La Sabana, con especialización en Opinión Pública y Mercadeo Político y estudios en Seguridad y Defensa Nacional. Tiene 54 años. Lleva 12 años como congresista y milita en el Centro Democrático desde la fundación misma del partido uribista, en 2013. Su trayectoria política comenzó, sin embargo, en el poder ejecutivo, como heredero político de su tío materno, el dirigente liberal Miguel Pinedo Vidal. Tras desempeñarse como secretario general de Fernando Londoño Hoyos en el Ministerio del Interior, el entonces presidente Álvaro Uribe lo nombró en 2006 director de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), cargo que ocupó hasta 2012. Henríquez dejó la entidad en medio del distanciamiento entre Uribe y Santos por el proceso de paz con las Farc. Por otro lado, un escándalo rodea a su familia: su tío, Pinedo Vidal, fue condenado por vínculos con grupos paramilitares. En 2018 perdió temporalmente su curul luego de que el Consejo de Estado detectara irregularidades en los escrutinios de las elecciones legislativas de 2014, decisión que benefició al movimiento MIRA, al que se le reconocieron tres escaños. La medida afectó, entre otros, a Henríquez, quien salió momentáneamente del Senado. Sin embargo, fue elegido nuevamente para el periodo 2018-2022.

Perfil de Nicolás Barguil

Barguil nació el 2 de febrero de 1984 en Montería, Córdoba. Es profesional en Mercadeo y Negocios Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda, especialista en Gerencia Pública y magíster en Administración de Empresas (MBA) de la Universidad Pontificia Bolivariana. Antes de su llegada al Congreso, Barguil construyó su trayectoria profesional en el sector privado. Durante más de 14 años trabajó en el sector agroindustrial, donde ocupó cargos como gerente general, asesor y consultor en distintas empresas. No se pierda: ¿Cuáles funciones cumple el presidente del Congreso y por qué es un cargo clave? Ejerció también como representante gremial ante la Federación Nacional de Cerealistas (Fenalce) y la Confederación Nacional de Algodoneros, experiencia sectorial que luego trasladó a su labor legislativa. Fue elegido representante a la Cámara por primera vez en las elecciones legislativas de 2022, con 88.937 votos bajo el aval del Partido Conservador. Su candidatura contó con el respaldo político de su primo, el hoy senador David Barguil. Desde su llegada al Congreso integró la Comisión Quinta Constitucional Permanente, encargada de los asuntos agropecuarios, los recursos naturales, el ambiente, la minería y la energía. También estuvo en la Comisión Legal de Cuentas, de la Comisión Legal de Ética y Estatuto del Congresista y de la Comisión del Frente Parlamentario contra el Hambre. No se pierda: ¿Cuáles funciones cumple el presidente del Congreso y por qué es un cargo clave? Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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