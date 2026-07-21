Los retos que enfrentarán los nuevos presidentes de Senado y Cámara

Terminó el pulso político del Legislativo; ya se sabe quiénes estarán al frente de la Presidencia tanto del Senado como de la Cámara de Representantes. No es un puesto menor: los dirigentes de las corporaciones deciden el orden y la prioridad de las discusiones, además, organizan la agenda. Para el Senado, sin embargo, la pelea fue más intensa: por un lado, Honorio Henríquez Pinedo, apoyado por el Centro Democrático; por otro lado, Alfredo Deluque, respaldado por el presidente electo, Abelardo de la Espriella.
Para el Senado ganó Henríquez con 56 votos contra 45 para Deluque. Por otro lado, la elección del presidente de la Cámara de Representantes fue casi unánime porque Nicolás Barguil del Partido Conservador obtuvo 180 votos y se quedó con la dirección de la mesa. ¿Qué les espera en el Legislativo?