Así es la lujosa obra en Villa de Leyva señalada en el proceso judicial del alcalde Víctor Gamboa

En pleno centro histórico de Villa de Leyva, Boyacá, el alcalde Víctor Alfonso Gamboa Chaparro fue capturado por agentes del CTI de la Fiscalía, el mandatario es señalado en dos frentes de investigación, por presuntas irregularidades en contratación pública y posibles hechos de corrupción asociados a una millonaria obra en el municipio. En la mañana del pasado jueves 7 de mayo, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación ejecutaron el operativo que terminó con la captura del alcalde Víctor Alfonso Gamboa Chaparro en el centro histórico de Villa de Leyva, a pocos metros de la plaza principal y frente al edificio administrativo y el Museo Acuña. Entérese: Capturaron al alcalde de Villa de Leyva Víctor Alfonso Gamboa, ¿de qué se le acusa?

El mandatario fue interceptado al salir de su vehículo, notificado de la orden judicial en su contra y trasladado bajo custodia a Bogotá, a la sede central de la Fiscalía. Según las primeras versiones del caso, una de las líneas de investigación está relacionada con un contrato de prestación de servicios firmado con Javier Alexánder Múnevar González para la supervisión de maquinaria amarilla. De acuerdo con el ente acusador, esta contratación habría vulnerado el régimen de inhabilidades, ya que el contratista es hermano de la entonces secretaria de Desarrollo Social del municipio, Ángela Johana Múnevar González. Le puede interesar: En libertad Sandra Ortiz, exfuncionaria de Petro investigada por el caso UNGRD A esto se suma que, en el proceso contractual, se habrían omitido principios de planeación y selección objetiva. Las autoridades señalan que los estudios previos fueron elaborados con base en la propuesta presentada por el mismo contratista apenas dos días antes de la adjudicación, lo que evidenciaría, según la investigación, la ausencia de una evaluación independiente por parte de la administración municipal. Paralelamente, el caso del mandatario también está vinculado a una investigación por presuntas irregularidades en la construcción de una megaobra en el municipio. Tal como reveló Boyacá Sie7e Días, una vivienda inicialmente aprobada como obra unifamiliar de 551 metros cuadrados terminó convertida en una construcción superior a los 5.000 metros cuadrados.

La vivienda pasó de una licencia para 551 metros cuadrados a una construcción superior a los 5.000 metros cuadrados. Foto: Boyacá Sie7e Días

La denominada “megaobra” en Villa de Leyva no pertenece al alcalde Víctor Gamboa Chaparro ni es de su propiedad, sino que se trata de un proyecto privado desarrollado por una firma constructora. Sin embargo, la construcción está directamente relacionada con el proceso judicial en su contra porque hace parte de los hechos que investiga la Fiscalía, en particular las presuntas irregularidades en la expedición de licencias y posibles exigencias indebidas asociadas a su aprobación. En medio del proceso judicial, El Tiempo también dio a conocer el expediente incluye audios en los que se escucha a quien sería el alcalde hablando del cobro de un 20 % a una empresaria de la construcción a cambio de la aprobación de una licencia, además de la supuesta exigencia de contratar a un cercano con un salario mensual de 13 millones de pesos.

Sobre el caso, la abogada Elizabeth Patiño Zea, asesora jurídica del municipio, explicó que “en septiembre de 2023, la firma Inversiones San Jacinto de Nelvic S.A.S. solicitó una modificación a la licencia de construcción inicial, petición que fue negada por el alcalde Gamboa Chaparro en 2024”. La jurista agregó detalles sobre el crecimiento del proyecto, “Inversiones San Jacinto pidió la revalidación de todo lo que habían construido sin licencia y en comportamientos contrarios. Ellos mismos en esa revalidación ya hablaban de una construcción de 5.200 metros cuadrados certificados”.

Complejo turístico que construyó Inversiones San Jacinto de Nelvic S.A.S. en Villa de Leyva. Foto: Boyacá Sie7e Días