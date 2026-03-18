Denuncian que ofensiva del ELN deja más de 6.000 personas confinadas en Chocó

La situación de orden público en el departamento del Chocó ha levantado las alarmas en las últimas horas. La gobernadora Nubia Carolina Córdoba lanzó una alerta sobre el inicio de nuevas acciones criminales por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que mantienen en vilo a varias comunidades rurales y centros urbanos de la región.
“Se presenta confinamiento ilegal a 6.047 personas debido al anuncio de constreñimiento armado indefinido por parte del ELN”, aseguró la mandataria local a la FM.
De acuerdo con Córdoba, desde ayer se oficializó una restricción a la movilidad que afecta específicamente el desplazamiento en varios ríos de la zona.
“Desde las 00:00 hrs del día de hoy (martes), ha comenzado un nuevo constreñimiento ilegal anunciado por el ELN en el municipio de Bajo Baudó, específicamente en los ríos Docampadó, Ijuá y Orpúa”, denunció la gobernadora a través de sus canales oficiales.