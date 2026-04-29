Los contratos ocultos de Olmedo López en la UNGRD por más de un billón de pesos

El desfalco a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha sido uno de los escándalos más sonados del gobierno Petro. Hasta ahora, la Fiscalía ha hablado de contratos irregulares por cerca de 380 mil millones de pesos.
También se ha hablado de 571 mil millones de proyectos del Instituto Nacional de Vías (Invías). Pero, según reveló Caracol Radio, más de un billón de pesos se vieron comprometidos por el esquema corrupto liderado por el entonces director de la UNGRD Olmedo López.
Como contó esa emisora, hace dos años la periodista Paula Bolívar señaló que López había pedido más de un billón de pesos al Ministerio de Hacienda. Este 29 de abril, la emisora reveló los contratos que sumarían ese billón.
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