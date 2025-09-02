Caso UNGRD: ¿qué sabe Olmedo López del senador Carlos Andrés Trujillo que la Corte lo llamó a rendir versión?

Un nuevo nombre –hasta ahora invisible en el mayor escándalo de corrupción del Gobierno de Gustavo Petro– entró en escena. La Corte Suprema de Justicia citó a Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), para que rinda versión sobre uno de sus antiguos aliados.
La cita quedó fijada para el próximo lunes 8 de septiembre a las 8:30 de la mañana. López deberá entregar detalles sobre la aparente participación en el entramado de Carlos Andrés Trujillo, senador del partido Conservador, cercano al petrismo y un poderoso barón electoral del municipio de Itagüí.
López deberá acudir de manera presencial. Fue citado por el despacho de la magistrada Cristina Lombana.
Los vínculos entre estos dos políticos no son nuevos. Se conocieron cuando ambos eran estudiantes de la Universidad Latinoamericana de Antioquia. Olmedo cursaba Contaduría y Trujillo era estudiante de Economía. La relación académica se transformó años después en una alianza política.
Carlos Andrés Trujillo fue electo como alcalde de Itagüí en 2012 y decidió llamar a López a su gabinete municipal: lo nombró secretario de Ambiente. A partir de ahí, Olmedo López se encargó de escalar en puestos públicos hasta que ocupó la dirección de la UNGRD.
Ahora, esa misma amistad, tiene al senador Trujillo en la mira de la Corte Suprema de Justicia.