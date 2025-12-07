Living Sessions, el formato que quiere impulsar la música nacional

Siguiendo los pasos del popular Tiny Desk, César Bohórquez creó Living Sessions, una plataforma para acercar a los artistas con la audicencia y de paso devolverle a la música la vida, la emoción y la honestidad.
“¿Qué pasa cuando quitamos todas las barreras entre el artista y su música? Cuando no hay edición, no hay herramientas de afinación, no hay segundas tomas ¿qué queda? queda la esencia”, dice César en el video con el que presentó el formato, que está alojado en Youtube.
Living Sessions, que se estrenó a principios de octubre, invita a músicos de todo tipo a tocar un par de temas de su repertorio a una sola toma, sin ediciones. No hay restricciones por género. La única condición es que sean capaces de hacer su música de verdad, ejecutando cada cosa.
“Estamos llenos de contenido fake, hiper procesado, con Livign Sessions queremos conectar a la gente con lo real”, dice Bohórquez.
El nombre resume la intención: living de vivo, pero también de living room, que quiere decir sala, porque el formato se graba literalmente en la sala de una casa del barrio Belén Malibú, donde César instaló las oficinas de Level High Music Company, la empresa detrás del proyecto.
La idea es que la gente se sienta los más cercana posible a los artistas, como si estuvieran ahí, cantando en su propia casa. Para eso, además del lugar hace falta una experiencia de audio inmersivo de la más alta calidad, y si hay alguien que sepa de eso en el país es él.