Qué orgullo: un colegio de Envigado quedó entre los 10 mejores del mundo al ganar en el Global Schools Prize 2026

Una institución educativa de Envigado, al sur del Valle de Aburrá, está entre los 10 mejores colegios del mundo. Sí, leyó bien, del mundo, pues con su proyecto INVENTIPAZ, una estrategia educativa donde los estudiantes crean inventos tecnológicos para solucionar problemas reales, ganaron en la categoría de Sostenibilidad del Global Schools Prize 2026.
Se trata de la Institución Educativa Comercial de Envigado, que año tras año le apuesta a este tipo de proyectos sostenibles y ha ganado diferentes reconocimientos nacionales e internacionales en los últimos 15 años.
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La buena nueva para este colegio envigadeño llegó en dos tandas: a inicios de este mes recibieron la notificación de que habían quedado entre los 50 finalistas de más de 3.000 postulados de 113 países. Entre la media centena de seleccionados también estuvo el Instituto de Ciencias Agroindustriales y del Medio Ambiente (ICAM), en Ubaté, Cundinamarca, siendo los únicos dos representantes de Colombia en un premio mundial de educación.
Unos días más tarde llegó la mejor noticia: la I.E. Comercial de Envigado había sido seleccionada como una de las 10 ganadoras del Global Schools Prize 2026, en la categoría de Sostenibilidad, haciéndose a la suma de US$50.000.
¿Pero con qué invento se ganaron este reconocimiento? No es uno solo, son varias soluciones tecnológicas que hacen parte del proyecto INVENTIPAZ que les permitieron obtener la distinción, entre los que destacan una máquina para transformar humo en biocombustible, piernas robóticas antiminas, un cuello robótico para la esclerosis lateral amiotrófica, jardines purificadores del aire, entre otros.