Qué orgullo: un colegio de Envigado quedó entre los 10 mejores del mundo al ganar en el Global Schools Prize 2026

Una institución educativa de Envigado, al sur del Valle de Aburrá, está entre los 10 mejores colegios del mundo. Sí, leyó bien, del mundo, pues con su proyecto INVENTIPAZ, una estrategia educativa donde los estudiantes crean inventos tecnológicos para solucionar problemas reales, ganaron en la categoría de Sostenibilidad del Global Schools Prize 2026. Se trata de la Institución Educativa Comercial de Envigado, que año tras año le apuesta a este tipo de proyectos sostenibles y ha ganado diferentes reconocimientos nacionales e internacionales en los últimos 15 años. Lea más: El profe paisa que se disfraza de faraón, soldado romano y káiser alemán para dar sus clases de historia en Medellín La buena nueva para este colegio envigadeño llegó en dos tandas: a inicios de este mes recibieron la notificación de que habían quedado entre los 50 finalistas de más de 3.000 postulados de 113 países. Entre la media centena de seleccionados también estuvo el Instituto de Ciencias Agroindustriales y del Medio Ambiente (ICAM), en Ubaté, Cundinamarca, siendo los únicos dos representantes de Colombia en un premio mundial de educación. Unos días más tarde llegó la mejor noticia: la I.E. Comercial de Envigado había sido seleccionada como una de las 10 ganadoras del Global Schools Prize 2026, en la categoría de Sostenibilidad, haciéndose a la suma de US$50.000. ¿Pero con qué invento se ganaron este reconocimiento? No es uno solo, son varias soluciones tecnológicas que hacen parte del proyecto INVENTIPAZ que les permitieron obtener la distinción, entre los que destacan una máquina para transformar humo en biocombustible, piernas robóticas antiminas, un cuello robótico para la esclerosis lateral amiotrófica, jardines purificadores del aire, entre otros.

La premiación en Londres

Por obvias razones, estudiantes, maestros y hasta el perro y el gato querían viajar a Europa a recibir la distinción y la remuneración económica, pero la fundación que organizó el evento solo podía costear los gastos de una o máximo dos personas por institución. El designado para viajar por el colegio envigadeño fue el docente Jhon Alexánder Echeverri Acosta, Licenciado en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Universidad de Antioquia y líder del proyecto hace ya más de 10 años. Es quien acompaña y motiva a los estudiantes en la creación de los prototipos tecnológicos que hoy los tienen entre los mejores del planeta. Junto con él iba a viajar la rectora de la institución, pero por cuestiones de papeleo no fue posible.

Echeverri Acosta viajó desde el viernes pasado 15 de mayo. Allí era el único representante paisa entre los 10 ganadores, un motivo más de orgullo no solo para él sino para todo un colegio que, a pesar de la distancia, siempre estuvo pendiente de su estancia en Gran Bretaña. El premio fue entregado en el Education World Forum 2026, realizado en el Queen Elizabeth II Centre, en Westminster, Londres, Reino Unido, cerca del Parlamento Británico y la Abadía de Westminster. Un evento de talla mundial en el que estuvieron delegados de países como Italia, Ghana, México, Nigeria, España, Siria, Uganda y muchos más. “Para nosotros es un orgullo poder representar a Colombia a nivel mundial y dejar su nombre en alto. Lo más importante es que nuestros estudiantes están luchando por un ambiente sostenible. Todo se debe al trabajo en equipo”, dijo el docente. Esta es la primera edición del Global Schools Prize, premios que organiza la UNESCO y Varkey Foundation en cabeza de su creador Sunny Varkey. También están los Global Teacher Prize y los Global Student Prize.

¿En qué se invertirá el dinero?

Todo proyecto que incluya robótica y dependa de la implementación de nuevas tecnologías demanda muchos recursos. Es por eso que la decisión de la I.E. Comercial de Envigado es utilizar el premio económico para mejorar su laboratorio: comprar nuevos equipos, impresoras 3D y si es posible, drones. Además, una parte del premio se destinará para dotar la sede de primaria con nuevos equipos tecnológicos. Años atrás, el colegio también había ganado una remuneración económica de aproximadamente $30 millones al quedarse con el premio de Escuelas Sostenibles de Santillana.

Su invento más reciente