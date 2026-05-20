Petro por fin admite errores en su gobierno, aunque culpa a su “ingenuidad”

A pocos días de la primera vuelta presidencial, el presidente Gustavo Petro hizo una de sus reflexiones más autocríticas desde que llegó a la Casa de Nariño. En una entrevista realizada por el medio nacional Caracol Noticias, reconoció errores en la conformación de su gobierno, cuestionó decisiones económicas y admitió que parte de las dificultades de su mandato surgieron de confiar en funcionarios que, según dijo, terminaron alejándose de su proyecto político.
El presidente Gustavo Petro llegó a la recta final de su mandato y, en una conversación de más de una hora, habló de los obstáculos que, a su juicio, frenaron las transformaciones que prometió en campaña, pero también reconoció decisiones equivocadas que todavía le pasan factura a su gobierno.
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