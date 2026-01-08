Sin visa y en la Lista Clinton: estas son las opciones de Petro para reunirse con Trump en EE. UU.

En medio de la tensión generada por la escalada militar de Estados Unidos en Caracas que terminó con la captura de Nicolás Maduro y en donde, luego de conocerse los detalles de la operación militar, el mandatario estadounidense lanzara advertencias en varias ocasiones contra Gustavo Petro, una conversación telefónica sostenida el día de ayer parece abrir la posibilidad de reunión entre los dos líderes políticos.
La llamada se dio en horas de la tarde cuando el presidente estaba pendiente de las marchas que había convocado en respuesta a las amenazas de Trump sobre él. Sin aún clarificarse quién llamó a quién, la conversación se extendió casi una hora y contó con traducción simultánea.
Lea también: Detalles de la llamada entre Petro y Trump “sobre narcotráfico, ELN y Venezuela”
El diálogo fue confirmado públicamente por los dos mandatarios, sin embargo, lo que llamó la atención fue la publicación de Donald Trump a través de Truth Social, donde dejó la puerta abierta a una reunión con su homólogo colombiano.
“Agradecí su llamada y su tono, y espero reunirme con él próximamente. El secretario de Estado, Marco Rubio, y el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia están realizando los arreglos necesarios. La reunión tendrá lugar en la Casa Blanca, en Washington, D. C.”, fueron las palabras con las que Trump cerró su publicación respecto al diálogo sostenido con Gustavo Petro.