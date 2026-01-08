Sin visa y en la Lista Clinton: estas son las opciones de Petro para reunirse con Trump en EE. UU.

En medio de la tensión generada por la escalada militar de Estados Unidos en Caracas que terminó con la captura de Nicolás Maduro y en donde, luego de conocerse los detalles de la operación militar, el mandatario estadounidense lanzara advertencias en varias ocasiones contra Gustavo Petro, una conversación telefónica sostenida el día de ayer parece abrir la posibilidad de reunión entre los dos líderes políticos. La llamada se dio en horas de la tarde cuando el presidente estaba pendiente de las marchas que había convocado en respuesta a las amenazas de Trump sobre él. Sin aún clarificarse quién llamó a quién, la conversación se extendió casi una hora y contó con traducción simultánea. Lea también: Detalles de la llamada entre Petro y Trump “sobre narcotráfico, ELN y Venezuela” El diálogo fue confirmado públicamente por los dos mandatarios, sin embargo, lo que llamó la atención fue la publicación de Donald Trump a través de Truth Social, donde dejó la puerta abierta a una reunión con su homólogo colombiano. “Agradecí su llamada y su tono, y espero reunirme con él próximamente. El secretario de Estado, Marco Rubio, y el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia están realizando los arreglos necesarios. La reunión tendrá lugar en la Casa Blanca, en Washington, D. C.”, fueron las palabras con las que Trump cerró su publicación respecto al diálogo sostenido con Gustavo Petro.

Donald Trump se refirió en su red social a la llamada que sostuvo con Gustavo Petro. Foto: Captura de Truth Social

El anuncio de una reunión entre Trump y Petro no solo abre la puerta a un escenario impensado hace meses cuando la Casa Blanca, a través del Departamento de Estado, anunció la revocación de la visa al gobernante colombiano, además de tiempo después la inclusión del presidente de Colombia junto a Verónica Alcocer y el ministro del Interior, Armando Benedetti, en la Lista Clinton.

Aunque Trump enfatizó en que son Marco Rubio y la Cancillería de Colombia quienes están al frente de los detalles necesarios para la reunión, cabe resaltar que la inclusión del mandatario colombiano en la Lista Clinton y la visa son dos detalles que deberán tenerse en cuenta para que el ansiado encuentro entre los dos presidentes en la Casa Blanca se haga realidad.

La ficha clave que tendría Gustavo Petro para entrar a Estados Unidos sin visa

El primer obstáculo que presentaría Gustavo Petro y varios integrantes de su gabinete es la revocación de la visa, la cual fue anunciada el pasado 26 de septiembre por parte del Departamento de Estado de EE.UU. tras los llamados del mandatario colombiano a las Fuerzas Militares de ese país para desobedecer las órdenes de sus altos mandos.

Aunque la visa es el requisito primordial y casi que indispensable para el ingreso al territorio estadounidense, hay una autorización especial que permite saltar este requisito. Dentro de las excepciones migratorias que tiene Estados Unidos está el Programa de Exención de Visa (VWP) que incluye a ciudadanos de ciertas naciones para que ingresen al país sin necesidad de la visa.

Para que las personas de los países beneficiados puedan entrar a EE.UU. sin visa, deben tramitar el permiso ESTA que, conocido por sus siglas en inglés (Electronic System for Travel Authorization), es una autorización electrónica antes de viajar. Con este requisito y el pasaporte, una persona puede ingresar a territorio estadounidense por un tiempo máximo de 90 días para turismo o negocios. Cabe resaltar que dentro del grupo de naciones que cuentan con este beneficio, la mayoría son europeas, estando en ese listado Andorra, Austria, Bélgica, Croacia, Francia, Alemania, Noruega, España, entre otros. Uno de los países de esa lista es Italia, algo que podría beneficiar a Gustavo Petro, quien tiene ciudadanía de ese lugar. Esta le podría servir para dicha autorización y estar durante un tiempo en Washington sin necesidad de visa.

¿Deberá Gustavo Petro salir de la Lista Clinton para ingresar a Estados Unidos?

El otro factor a tener en cuenta para el ingreso de Gustavo Petro a EE.UU. es su inclusión a la lista OFAC anunciada el pasado 24 de octubre por el Departamento del Tesoro. Dicha inclusión que además del presidente incluye a Nicolás Petro Burgos, Verónica Alcocer y Armando Benedetti, gira en torno al jefe de Estado, quien es señalado de presunta complicidad en el incremento del tráfico internacional de cocaína. En contexto: Hechos del 2025: La Casa Blanca arrincona a Petro con la temida Lista Clinton Estar en la Lista Clinton implica un impedimento a los afectados para tener negociaciones o tratos con empresas e instituciones de Estados Unidos, además de prohibición de transacciones o relaciones comerciales y revocatoria o negación de visas. Teniendo en cuenta esto, solicitar una visa no sería el camino acorde, pues esta sería automáticamente negada. Acceder ante el VWP por medio de una autorización ESTA tampoco sería un camino acorde, pues de acuerdo con Ley de Inmigración y Nacionalidad de EE. UU., el estar dentro de la OFAC marca a una persona como inadmisible.