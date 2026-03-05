Elecciones 2026: ¿puedo llevar a mi mascota al puesto de votación?

Este domingo 8 de marzo se cumplirá la primera cita del calendario electoral en Colombia este 2026. Los ciudadanos irán a las urnas para elegir cómo quedará conformado el próximo Congreso de la República para el periodo 2026-2030, y también votarán en alguna de las tres consultas interpartidistas para escoger un candidato que compita en las elecciones presidenciales.

Según la Registraduría Nacional, más de 41 millones de colombianos están habilitados para votar y se instalarán más de 13.700 puestos de votación, en los que estarán distribuidas 125.259 mesas.

Como ocurre cada cuatro años, son múltiples y variadas las dudas que asaltan a los votantes en los días cercanos a esta jornada. Una de las más comunes es si al puesto de votación está permitido ir acompañado por mascotas, ya sean perros o gatos.

Lo cierto es que la Registraduría no cuenta con una norma que prohíba explícitamente ir a votar en compañía de estos peluditos. Sin embargo, el llamado que realiza esta institución es que, si es posible, es mejor abstenerse de llevarlos a los puestos de votación.