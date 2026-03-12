x

“Polo Polo abrió heridas que el país le cobró en las urnas”: Óscar Benavides tras ganar la curul afro

El abogado de Tumaco, Nariño, obtuvo una de las curules en la circunscripción especial afro de la Cámara de Representantes. Su objetivo era derrotar a Miguel Polo Polo, de quien no se conoce pronunciamiento alguno desde las elecciones legislativas.

  • Óscar David Benavides (izquierda) le ganó la curul afro a Miguel Polo Polo en las elecciones legislativas de 2026. FOTOS: Tomada de redes sociales - Colprensa
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 3 horas
bookmark

No fue fácil para Óscar David Benavides ganarse la curul afro de la Cámara de Representantes en las elecciones legislativas del 8 de marzo, pues tenía pleno conocimiento de que competía con personas que tenían maquinaria política y estaban apadrinadas.

También sabía que entre ellos aparecía Miguel Polo Polo, quien había llegado al Congreso obteniendo la curul en 2022 con el apoyo de figuras políticas como María Fernanda Cabal. Sin embargo, el colegaje entre ambos habría llegado a su fin cuando la misma Cabal afirmó en una entrevista que Polo Polo “se fue” con otro (traición), haciendo referencia a su unión en la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella.

Benavides es un abogado tumaqueño que sacó su campaña política con las “uñas”, pues confesó a Cambio haber solicitado un crédito bancario para promocionarse tanto en las calles de su región como en las redes sociales, que al fin de cuentas terminaron siendo su mejor arma para obtener los 150.414 votos que lo llevaron a ganarse un puesto en el Congreso.

Su vida, como la de muchos colombianos, no ha sido fácil, porque cuando era pequeño veía que los adultos mayores en su vereda, ubicada en el Pacífico nariñense, no sabían leer. Luego comprendió que se trataba de un evidente abandono del Estado.

“Hay personas que nacen y mueren sin aprender a leer ni escribir. Pero yo no me quedé ahí. Agarré mi cartilla de Nacho Lee y, a mi manera, le enseñaba a leer y escribir a mis viejos”, confesó al medio citado.

Su infancia también estuvo marcada por las limitaciones económicas, pues en diversas ocasiones se veía sin útiles escolares completos, por lo que buscaba la forma de compartirlos con sus tres hermanos. A los 13 años empezó a trabajar llenando bolsas para el cultivo de palma de aceite.

“Trabajé una semana y con ese dinero compré un balde de manteca para venderla por cucharadas en la vereda. La gente me compraba y así empecé a rebuscarme para graduarme como bachiller”, añadió.

Aunque Óscar Benavides tenía dificultades económicas, siempre se las ingenió para salir adelante, sin importar que fuera víctima de amenazas, como cuando denunció el robo en el Programa de Alimentación de su colegio en su época de personero.

“En ese momento tenía dos caminos: irme a una ciudad o irme al Ejército. Pero yo nunca estuve de acuerdo con el Ejército. Siempre me hacía la pregunta: ¿Por qué los hijos de los pobres tienen que ser la carnada de la guerra?”, afirmó en la entrevista con Cambio.

¿Por qué sacar a Miguel Polo Polo del Congreso?

El lema de la campaña de Óscar David Benavides era #SaquemosaPoloPolo, puesto que sentía baja representación por parte de Polo Polo respecto a los valores de su comunidad afro.

“Lo que yo me puse a pensar fue: este señor había generado tanto daño a la sociedad que una apuesta era sacarlo del Congreso. Él revictimizó a las madres de Soacha. El pueblo colombiano es más que eso y castiga cuando alguien intenta aplastar la dignidad humana”, confesó. El abogado sabía que Polo Polo “se creía ganador”, pero no todo estaba cantado y “lo bueno apenas empezaba”.

Cuando le preguntaron sobre qué le diría a Miguel Polo Polo si se lo encontrara de frente, Benavides respondió lo siguiente: “Si me lo encontrara, lo primero que le diría es que tiene que aceptar su derrota. Que reflexione sobre el daño que le hizo al país, que se reivindique con las madres de Soacha y que le pida perdón a la sociedad. Porque lo que hizo fue abrir heridas y el país se las cobró en las urnas”.

A la fecha de esta publicación, Miguel Polo Polo no se ha pronunciado ni en persona ni en sus redes sociales desde su derrota en las elecciones legislativas, por lo que se espera conocer sus declaraciones y lo que hará de ahora en adelante sin su curul afro.

