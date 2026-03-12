“Polo Polo abrió heridas que el país le cobró en las urnas”: Óscar Benavides tras ganar la curul afro

No fue fácil para Óscar David Benavides ganarse la curul afro de la Cámara de Representantes en las elecciones legislativas del 8 de marzo, pues tenía pleno conocimiento de que competía con personas que tenían maquinaria política y estaban apadrinadas.
También sabía que entre ellos aparecía Miguel Polo Polo, quien había llegado al Congreso obteniendo la curul en 2022 con el apoyo de figuras políticas como María Fernanda Cabal. Sin embargo, el colegaje entre ambos habría llegado a su fin cuando la misma Cabal afirmó en una entrevista que Polo Polo “se fue” con otro (traición), haciendo referencia a su unión en la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella.