General (r) Naranjo insistió en que archivos de Raúl Reyes no fueron alterados: ¿información de Farc y Cepeda es cierta?

El debate por las supuestas relaciones entre el candidato presidencial Iván Cepeda Castro y las antiguas Farc volvió al ojo de la opinión pública, tras las declaraciones del exdirector de la Policía, general (r) Óscar Naranjo, respecto a la información incautada en el computador del jefe guerrillero “Raúl Reyes”.
Naranjo, quien también fue negociador plenipotenciario con las Farc y vicepresidente de la República, se refirió al tema durante una entrevista en el programa Indagatoria con el periodista Melquisedec Torres, columnista de EL COLOMBIANO.
Hablando sobre los golpes propinados a objetivos de alto valor estratégico, durante su periodo como director de la Policía, los interlocutores llegaron al caso de Luis Édgar Devia Silva (“Raúl Reyes”), el número dos al mando de las Farc, quien murió en un bombardeo de las Fuerzas Militares a su campamento, el 1 de marzo de 2008 en zona rural de Ecuador.
En el asalto posterior a esa guarida, los militares decomisaron un computador y otros medios de almacenamiento electrónico, con miles de archivos sobre el funcionamiento y acciones de la guerrilla.
En uno de esos documentos se mencionaba a Iván Cepeda, con quien al parecer se coordinaría una marcha de alcance internacional con el movimiento de víctimas.
Sin embargo, la Corte Constitucional indicó en aquel entonces que la información obtenida en el ataque a “Raúl Reyes” no podía usarse como evidencia en procesos judiciales, dado que se trató de una prueba recaudada por fuera del país y sin una orden previa de un juzgado.