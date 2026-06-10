General (r) Naranjo insistió en que archivos de Raúl Reyes no fueron alterados: ¿información de Farc y Cepeda es cierta?

El debate por las supuestas relaciones entre el candidato presidencial Iván Cepeda Castro y las antiguas Farc volvió al ojo de la opinión pública, tras las declaraciones del exdirector de la Policía, general (r) Óscar Naranjo, respecto a la información incautada en el computador del jefe guerrillero “Raúl Reyes”. Naranjo, quien también fue negociador plenipotenciario con las Farc y vicepresidente de la República, se refirió al tema durante una entrevista en el programa Indagatoria con el periodista Melquisedec Torres, columnista de EL COLOMBIANO. Hablando sobre los golpes propinados a objetivos de alto valor estratégico, durante su periodo como director de la Policía, los interlocutores llegaron al caso de Luis Édgar Devia Silva (“Raúl Reyes”), el número dos al mando de las Farc, quien murió en un bombardeo de las Fuerzas Militares a su campamento, el 1 de marzo de 2008 en zona rural de Ecuador. En el asalto posterior a esa guarida, los militares decomisaron un computador y otros medios de almacenamiento electrónico, con miles de archivos sobre el funcionamiento y acciones de la guerrilla. En uno de esos documentos se mencionaba a Iván Cepeda, con quien al parecer se coordinaría una marcha de alcance internacional con el movimiento de víctimas. Sin embargo, la Corte Constitucional indicó en aquel entonces que la información obtenida en el ataque a “Raúl Reyes” no podía usarse como evidencia en procesos judiciales, dado que se trató de una prueba recaudada por fuera del país y sin una orden previa de un juzgado.

“Hay un tecnicismo, que es el siguiente: lo que está en cuestión no es la cadena de custodia de esa información, porque al final la Secretaría de Interpol, a través de sus forenses, certificó que la información contenida en ese computador estaba intacta”, comentó Naranjo. Añadió que el secretario general de Interpol vino a la Cancillería y en una rueda de prensa “explicó los detalles, que a través de una firma digital forense se había certificado que esa información estaba inalterada. Después hubo una publicación de un centro de pensamiento británico que procesó casi la totalidad de esa información, que se hizo pública”. Según el entrevistado, “la Corte no le quitó valor al contenido, no dijo que era falso, sino que la manera en que se había concedido la prueba estaba fuera de los cánones”. Precisó que “lo que está en cuestión es la manera como se obtuvo ese computador, por fuera de Colombia, sin un aval jurídico legal para recopilar esa prueba. Esa operación produce una flagrancia, allá estaban en armas, etcétera, todo eso es legítimo, pero como está fuera de Colombia, la justicia colombiana dice que esa prueba no es válida porque fue recogida de una manera que no está prevista en el Código, tiene que haber un procedimiento que lo avale”.