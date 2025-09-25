x

Pacto Histórico podrá inscribir sus precandidatos para la consulta tras fallo del Tribunal

El fallo respalda los derechos de los precandidatos Carolina Corcho y Gustavo Bolívar a la participación política, igualdad y debido proceso.

  • Gustavo Bolívar y Carolina Corcho, precandaditos presidenciales de la izquierda. FOTOS: Colprensa
    Gustavo Bolívar y Carolina Corcho, precandaditos presidenciales de la izquierda. FOTOS: Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
25 de septiembre de 2025
bookmark

En una decisión de urgencia, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó que la Registraduría permita la inscripción de los precandidatos presidenciales del Pacto Histórico, Carolina Corcho y Gustavo Bolívar.

La medida suspende de forma parcial la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) que impedía dicha inscripción hasta que estuvieran en firme algunos procesos sancionatorios contra la coalición.

Entérese: Pacto Histórico le pide al CNE más tiempo para hacer su consulta y definir candidato único a la Presidencia y listas al Congreso

Con ponencia de la magistrada Karen Lucía Castro Ortega, el fallo aclara que se trataba de evitar un “perjuicio irremediable”, ya que el plazo para inscribir candidatos vence el 26 de septiembre. Si no se garantizaba esa participación, el derecho a la igualdad y a la participación política de los precandidatos quedaría vulnerado.

El Tribunal también ordenó al CNE y a la Registraduría abstenerse de hacer cualquier trámite que obstaculice la inscripción, aunque sí podrán realizar las verificaciones normales de documentos. La medida se mantendrá hasta que haya un fallo definitivo.

El Tribunal enfatizó que la adopción de la medida garantiza el principio democrático, ya que la exclusión de sectores significativos del escenario de competencia electoral menoscaba la esencia del modelo participativo y configura un retroceso en el pluralismo político

Conozca: Juliana Guerrero responde y atribuye a la universidad irregularidades en su grado: “No me van a quitar el título”

La tutela, admitida el pasado 22 de septiembre, fue presentada por integrantes del Pacto Histórico y contó con el apoyo de otros movimientos políticos como Colombia Humana, la Unión Patriótica, el Polo Democrático, el Partido Comunista y la Minga Indígena.

Con esta decisión, la Registraduría deberá inscribir a los precandidatos del Pacto Histórico en la fecha establecida: el 26 de septiembre de 2025, un paso clave de cara a la consulta interna programada para el 26 de octubre.

Le puede interesar, en video, ¿Qué hay detrás de la novela de la consulta interna del petrismo?

¿Qué resolución del CNE fue suspendida?
La Resolución 09673 de 17 de septiembre de 2025, que otorgó personería al Pacto Histórico pero condicionó su reconocimiento a que culminaran procesos sancionatorios.
¿Quién pidió el fallo y por qué?
Los precandidatos Gustavo Bolívar y Carolina Corcho presentaron una tutela alegando vulneración de derechos políticos, igualdad y debido proceso
¿Qué medidas ordena el Tribunal?
Que la Registraduría permita la inscripción de precandidatos del Pacto Histórico para el 26 de septiembre y que el CNE no ejecute actos que impidan esas inscripciones.
