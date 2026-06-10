Estos son los curadores y las fechas de la Bienal de Medellín 2027

Roberto Rave, director del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, le contó a EL COLOMBIANO que la próxima edición de la Bienal Internacional de Arte de Antioquia y Medellín (La BIAM) se realizará en mayo y junio de 2027 y articulará sus exposiciones alrededor del concepto de “Cohabitar mundos comunes”. Según Rave, la temática nace de una consulta con el comité curatorial, que esta vez estará presidido por Harold Ortiz y contará con la participación de Amanda Sroka, Sara Garzón, Juan Pablo García Sossa y Claudia Segura. La edición de 2027 tiene la intención de proponer una reflexión sobre la coexistencia en un entorno de transformaciones tecnológicas, sociales y ambientales.
Siga leyendo: Conciertos gratis en el suroeste: comienza JericóFest
“La selección de los curadores responde al propósito de construir una plataforma interdisciplinaria e internacional que dialogue con temas como la coexistencia, las crisis ecológicas, las transformaciones tecnológicas, los saberes ancestrales y las nuevas formas de habitar el territorio”, se lee en el comunicado de prensa del Icpa.