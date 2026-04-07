“Me parece delirante”: fiscal general rechaza teoría de Petro sobre “pactos” para evitar extradición de “Papá Pitufo”

Recordó además que Diego Marín Buitrago tiene dos solicitudes de extradición: una en España, país del que salió, y otra en Portugal, donde ya fue autorizada, lo que implica que ese Estado aceptó su entrega.

Camargo explicó que, cuando se realiza una solicitud de extradición —trámite que adelanta el Gobierno a través del Ministerio de Relaciones Exteriores—, lo que se hace es pedir a otro Estado que verifique las condiciones necesarias para concederla.

“Discúlpeme la expresión, pero esto es delirante. Nosotros no somos quienes traemos a las personas extraditadas”, dijo la jefa de la Fiscalía en diálogo con la emisora en la mañana de este martes.

La fiscal Luz Adriana Camargo , en diálogo con 6AMW , respondió hoy a los cuestionamientos del presidente Gustavo Petro sobre los supuestos “pactos” en el ente acusador para supuestamente no traer en extradición a Diego Marín Buitrago, conocido como ‘Papá Pitufo’.

Esta petición, contó la fiscal, está siendo evaluada por una entidad del poder ejecutivo de Portugal, y no por instancias judiciales.

Según indicó, lo que ha frenado la extradición es una solicitud de asilo porque Diego Marín “dice que es un perseguido político”.

En ese contexto, la fiscal calificó como “tremendamente inconvenientes” los pronunciamientos del presidente Petro en redes sociales contra la Fiscalía sobre supuestos pactos corruptos para no investigar al señalado zar del contrabando.

El jefe de Estado, este lunes en un mensaje en su cuenta de X, advirtió que supuestamente la red de alias Papá Pitufo alcanzó instituciones como la Policía, la Fiscalía, la Dijin y la DNI, incluso en su propio gobierno.

“Lo que sé es que hubo una alianza entre investigadores de la fiscalía y agentes de inteligencia para robarse al ladrón y no traerlo”, afirmó el mandatario Petro.

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En X Petro señaló a la fiscal general Luz Adriana Camargo y admitió que Diego Marín Buitrago —a quien calificó como “contrabandista, lavador de dólares y posiblemente narcotraficante”— habría infiltrado el Estado durante 38 años.

El presidente cuestionó el enfoque de la Fiscalía, que según él solo investigó las acciones de Marín desde 2023 bajo la hipótesis de que el presidente estaba involucrado en su red, desestimando al fiscal que sí “contaba con pruebas” de los 38 años de infiltración estatal.

“Cambiaron al fiscal por sectarismo político o por corrupción, no lo sé”, señaló Petro.

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El mandatario aseguró además que gestionó personalmente la extradición de Marín, llegando a comunicarse con los presidentes de España y Portugal para solicitarla, aunque sin resultados.

Según Petro, esto se debería a una supuesta alianza “criminal” entre investigadores de la Fiscalía y agentes de inteligencia, quienes habrían recibido parte de la fortuna del contrabandista a cambio de impedir su traslado al país.

“Lo que sé es que hubo una alianza entre investigadores de la Fiscalía y agentes de inteligencia para robarse al ladrón y no traerlo”, afirmó.

Su pronunciamiento lo hace en medio del escándalo por los encuentros de Jorge Lemus, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia, con Luis Felipe Ramírez, abogado de ‘Papá Pitufo’, en la sede de la Dirección Nacional de Inteligencia.

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De acuerdo con información revelada por Noticias Caracol, Lemus habría sostenido encuentros en los que presuntamente se plantearon incentivos para facilitar el regreso voluntario de Marín a Colombia, lo que ha generado cuestionamientos sobre los alcances y la legalidad de dichas gestiones.

Mientras tanto, Marín permanece en Portugal, donde adelanta un proceso de solicitud de asilo político. En Colombia, las autoridades lo requieren por su presunto papel como articulador de una compleja red de contrabando y corrupción que habría permeado distintas entidades del Estado para garantizar la operación de actividades ilícitas.

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