Comunes y exFarc: ¿qué viene políticamente para ellos tras perder las curules automáticas y recibir la primera sentencia de la JEP?

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acaba de emitir una sentencia que las víctimas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) llevaban esperando durante años: siete excomandantes del mencionado grupo armado fueron condenados a ocho años de sanción propia —la pena máxima contemplada en el Acuerdo Final de Paz— por los más de 21.000 secuestros que realizaron antes de desmovilizarse.
Sin embargo, las dudas sobre cómo afectará esto el panorama político están sobre la mesa. No es algo menor, entre los sentenciados por la JEP está Rodrigo Londoño, actual presidente del Partido Comunes y antes conocido como alias Timochenko. ¿Podrá seguir ejerciendo la política?