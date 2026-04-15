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Partido Conservador definió apoyo presidencial: se van con Paloma Valencia

El Partido Conservador definió su postura de cara a las elecciones presidenciales y anunció que respaldará a Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático.

  • El movimiento tomó la decisión luego de una reunión que se llevó a cabo en horas de la mañana. Foto: Colpresa / Partido Conservador
    El movimiento tomó la decisión luego de una reunión que se llevó a cabo en horas de la mañana. Foto: Colpresa / Partido Conservador
El Colombiano
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hace 1 hora
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Se sigue decantando el mapa electoral. El Partido Conservador confirmó que, luego de una reunión que se llevó a cabo esta mañana al interior del movimiento, escogió a quién apoyará en la contienda presidencial: respaldarán a Paloma Valencia.

La decisión se tomó tras un encuentro dentro del movimiento, en el que también participó la candidata del Centro Democrático. El anuncio lo dio el presidente del partido, el senador Efraín Cepeda.

La determinación se tomó por unanimidad del Directorio Nacional del Partido Conservador tras escuchar a la candidata y a los congresistas conservadores.

“La decisión por unanimidad es acoger como nuestra candidata a la senadora Paloma Valencia”, aseguró el senador Efraín Cepeda.

Sobre esto, el presidente del partido Conservador aseguró que esta decisión de respaldar a Paloma Valencia deberá ser acatada por toda la militancia, y de no ser así, podría acarrear eventuales sanciones para quienes apoyen otra candidatura. En búsqueda de evitar la doble militancia.

“Desde aquí expresamos a nuestra militancia que esa decisión del directorio es ley para nuestros militantes y nos debemos poner al servicio de la candidata Paloma Valencia. Ese mensaje lo enviamos a congresistas, diputados, concejales”, afirmó Efraín Cepeda.

Los últimos movimientos políticos

Este lunes, el partido Alianza Verde anunció su apoyo y adhesión a la campaña de Iván Cepeda, candidato del petrismo y del Gobierno. La decisión, sin embargo, dejó una herida en su interior.

El ala independiente del Verde —representada en las congresistas Angélica Lozano y Catherine Juvinao— levantó su voz de protesta. También se les unió la exalcaldesa de Bogotá y exmilitante, Claudia López, quien actualmente es candidata presidencial.

López criticó esta decisión al afirmar que “el Verde de (Carlos Andrés) Amaya acabó con el Verde de Mockus” y que “el poder de la corrupción y el clientelismo del gobierno Departamental y Nacional se unen a Cepeda y amordazan a los demás”.

Y es que la decisión de la Alianza Verde —así como la de los conservadores— también incluyó la imposibilidad de que sus militantes y congresistas electos se vayan con otro candidato. En este caso, con las candidaturas de Sergio Fajardo o la de Claudia López.

En ese sentido, la senadora Angélica Lozano expresó que esa colectividad desconoció “a las minorías” al “prohibir e impedir que podamos apoyar” a esos aspirantes presidenciales. “Ellos han sido líderes del partido Alianza Verde”, señaló.

Lea también: ¿Principio del fin de la Alianza Verde? Así está su interna tras apoyo a Iván Cepeda

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