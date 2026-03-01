María Corina Machado asegura que regresará a Venezuela “en pocas semanas”, ¿cómo lo hará?

La líder opositora María Corina Machado regresará a Venezuela “en pocas semanas”, dijo este domingo después de tres meses en el exilio tras su espectacular escape a Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz.
Retornará a un país gobernado por Delcy Rodríguez, que asumió el poder de forma interina tras la captura de Nicolás Maduro en una incursión militar estadounidense, el pasado 3 de enero.
Autoridades en Venezuela, entre ellas el exfiscal general Tarek William Saab, la han calificado como “prófuga” de la justicia y acusado de “pedir” una intervención militar contra el país.
