Cancillería aplaza la apertura de puestos de votación para colombianos en Tel Aviv y Abu Dhabi

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó a los colombianos residentes en Israel y en los Emiratos Árabes Unidos que los puestos de votación previstos en Tel Aviv y Abu Dhabi no abrirán este lunes 2 de marzo a las 8:00 a. m., como estaba programado. La decisión responde a la situación actual de seguridad en ambos países. Según explicó la Cancillería, las autoridades locales dispusieron la suspensión de actividades no esenciales y recomendaron a la población permanecer en sus hogares como medida preventiva ante las circunstancias vigentes. Entérese: ¿Todavía hay plazo para inscribir la cédula en Medellín para las elecciones? Esto dice la Registraduría En atención a estas disposiciones y priorizando la seguridad y el bienestar de los connacionales, así como del personal consular, el Gobierno Nacional determinó no habilitar los puestos electorales durante la jornada del lunes.

¿Qué pasará con la votación de esos colombianos en el exterior?

La Cancillería señaló que, a través de sus misiones diplomáticas y oficinas consulares, mantendrá un monitoreo permanente de la situación en Israel y en los Emiratos Árabes Unidos. El objetivo es evaluar en los próximos días si existen condiciones de seguridad que permitan retomar las labores con normalidad.

En ese contexto, se analizará la eventual apertura de los puestos el martes, dependiendo de la evolución del entorno y de las decisiones que adopten las autoridades locales. La entidad invitó a los colombianos residentes en estos países a mantenerse informados por medio de los canales oficiales de la Cancillería y de las respectivas misiones diplomáticas, donde se comunicarán oportunamente las novedades sobre el proceso electoral.

¿Qué pasa en el Medio Oriente?