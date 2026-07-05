Patricia Duque deja el Ministerio del Deporte tras decisión anticipada del Gobierno: ¿quién asumirá el cargo?

La ministra del Deporte, Patricia Duque, dejó el cargo de manera inmediata luego de que el Gobierno del presidente Gustavo Petro aceptara anticipadamente su renuncia, presentada el 1 de julio de 2026. La decisión fue notificada a la funcionaria el 4 de julio, pese a que había solicitado permanecer en el Ministerio hasta el 7 de agosto, fecha en la que concluye la actual administración. Mientras se concreta el cambio de Gobierno, Óscar Albeiro Figueroa Mosquera asumirá de manera encargada las funciones de la cartera.

A través de un comunicado, la ahora exministra confirmó el fin de su gestión y señaló: “Fui notificada por el Gobierno Nacional de que, a partir de la fecha, concluye mi responsabilidad como ministra del Deporte, cargo que asumı́ el 3 de marzo de 2025 con un profundo sentido de compromiso y vocación de servicio”. Patricia Duque estuvo al frente del Ministerio desde el 3 de marzo de 2025 y se convirtió en la cuarta persona en dirigir esa cartera durante el Gobierno de Gustavo Petro, después de María Isabel Urrutia, Astrid Rodríguez y Luz Cristina López.

Balance de la gestión en infraestructura, programas y alto rendimiento

En su carta de despedida, la exministra presentó un balance de los resultados alcanzados durante un año y cuatro meses de gestión. Entre las cifras reportadas se encuentran: 1. Entrega de 128 escenarios recreodeportivos. 2. Construcción y adecuación de 113 canchas y parques. 3. Participación de más de 600.000 estudiantes en los Juegos Intercolegiados. 4. Vinculación de 260.000 niños, niñas y jóvenes a la Jornada Deportiva Escolar Complementaria. 5. Desarrollo del programa Escuelas de Talento, que benefició a 6.656 menores con proyección hacia el alto rendimiento. 6. Garantía de recursos por $167.287 millones para la organización de los Juegos Nacionales y Paranacionales Córdoba-Sucre 2027. 7. Realización de los II Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026. Duque también destacó el comportamiento de la ejecución presupuestal durante su administración. En ese sentido afirmó: “Durante este año y cuatro meses demostramos que, incluso en medio de las restricciones presupuestales, la planeación, la articulación institucional y el trabajo en equipo permiten alcanzar resultados. En 2025 logramos una ejecución presupuestal del 98,5 % y, en lo corrido de 2026, esta asciende al 81 %”. Asimismo, señaló que durante su gestión se impulsaron varios proyectos institucionales, entre ellos la creación de la Cuenta Satélite del Deporte junto con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el desarrollo del Sistema Único de Información del Deporte (SUID), la reglamentación del Fondo Cuenta del Ministerio del Deporte mediante el Decreto 0548 del 1 de junio de 2026, la habilitación del Laboratorio de Control al Dopaje y el avance del trámite para la implementación del Pasaporte Biológico del Atleta ante la Agencia Mundial Antidopaje. En el comunicado, la exfuncionaria también indicó que el Ministerio mantuvo el respaldo a los eventos del ciclo olímpico y paralímpico durante su administración.

El Gobierno hizo efectiva su salida inmediata y notificó la decisión mediante acto oficial. FOTO: Colprensa

Empalme listo y designación del ministro encargado