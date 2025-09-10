x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

¿Qué pasó aquí? Noruega humilló sin piedad a Moldavia 11-1 con repóker de Haaland por la clasificatoria al Mundial 2026

Con cinco goles, Erling Haaland fue el protagonista de la noche de este martes, en el encuentro deportivo que se disputó en Oslo.

  • Erling Haaland fue el protagonista del partido entre Noruega y Moldavia, que terminó en 11-1. FOTO: Tomada de X @ErlingHaaland
    Erling Haaland fue el protagonista del partido entre Noruega y Moldavia, que terminó en 11-1. FOTO: Tomada de X @ErlingHaaland
Agencia AFP
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 8 horas
La Noruega Delaware Erling Haaland, autor de cinco goles, aplastó a Moldavia 11-1, este martes en Oslo, en su quinto partido y quinta victoria en la clasificación al Mundial-2026.

Ya vencedora 5-0 ante los moldavos en Chisinau en marzo, los noruegos no tuvieron piedad en casa, con el repóker de goles de su estrella Haaland pero también los cuatro de Thelo Aasgaard, el joven volante ofensivo del Rangers (23 años).

Lea también: Colombia aplastó a Venezuela y terminó tercera de la Eliminatoria; vea los 6 goles

Felix Horn Myhre y Martin Odegaard fueron los otros dos goleadores noruegos, mientras que el único gol de Moldavia fue obra de... un jugador nórdico, Leo Ostigard, en propia puerta.

@blitzrealm Moldova vs Norway #moldova🇲🇩 #norway #highlight #uk #creatorsearchinsights ♬ original sound - Blitz Realm

Luego de esta demostración, Noruega refuerza un poco más su liderato del grupo I con 15 puntos, seis más que Italia (2ª), victoriosa la víspera in extremis 5-4 ante Israel (3ª), pero que cuenta con un partido menos.

Entérese: La historia de Luis Suárez, el verdugo de Venezuela que rompió un récord con la camiseta de Colombia

Otro caso similar ocurrió en el continente americano, exactamente en Sudamérica, donde la Selección Colombia le ganó 6-3 al seleccionado venezolano, impidiendo que este último pasara al repechaje por el Mundial 2026.

Con cuatro goles de Luis Javier Suárez (42', 50', 59', 67') y uno de Jerry Mina 10' - otro de John Córdoba 78', la Tricolor sumó puntos para ubicarse de tercero en la tabla de posiciones, por debajo de Argentina y Ecuador (2°)- y dejando de cuarto, quito y sexto a Uruguay (4°), Brasil (5°) y Paraguay (6°), que desembarcaron en la decimoctava y última. jornada del clasificatorio ya asegurados de manera directa en el certamen que se disputará en Norteamérica.

La sorpresa de la noche del martes fue el triunfo de Bolivia contra el Brasil de Carlo Ancelotti, que sí logró pasar al repechaje. Aliada con la altitud de El Alto, a 4.150 metros sobre el nivel del mar, La Verde se quedó con el cupo al derrumbar a los pentacampeones del mundo gracias a un discutido gol de penal (45+4) de su mayor promesa, el atacante Miguel 'Miguelito' Terceros.

Siga leyendo: Vídeo | Jhon Córdoba sigue “cobrando revancha”: marcó su segundo gol en eliminatorias en la goleada 3-6 contra Venezuela

