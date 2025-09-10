x

“Terminamos en el lugar que debíamos quedar”: Néstor Lorenzo en su balance de la Eliminatoria

Colombia es junto a Argentina y Brasil, las tres selecciones con mayor efectividad ofensiva.

    El técnico argentino Néstor Lorenzo llegó a la Selección Colombia en julio de 2022 y hasta el momento ha tenido un rendimiento positivo, logrando la clasificación al Mundial. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
Luz Élida Molina Marín
hace 11 horas
bookmark

El técnico Néstor Lorenzo no escondió su satisfacción tras consolidar la clasificación con Colombia al Mundial de 2026 con dos triunfos, algo que no pasaba desde el 15 de octubre de 2024.

Tras casi un año sin victorias, la selección logró vencer a Bolivia 3-0 y en su visita a Venezuela 3-6 para consolidarse en la tercera casilla de la clasificación y como la segunda mejor ofensiva de la Eliminatoria con 28 goles, superada únicamente por Argentina (31) y por encima de Brasil (24) y Uruguay (22).

Sobre la remontada ante Venezuela, el entrenador manifestó que, tras el jalón de orejas del medio tiempo, y con la necesidad del local de buscar la victoria, se dieron los espacios necesarios para que los delanteros colombianos hicieran su trabajo y así asegurar la victoria.

“Los partidos igual son de trámite para uno o para otro lado, espero que no me hagan enojar en el entretiempo en los próximos partidos (risas), pero sé que este grupo tiene mucho y por eso les pido lo que son capaces de dar”, comentó el entrenador en rueda de prensa,

De igual forma, sostuvo que “me siento muy orgulloso de este grupo que siempre saca lo mejor en el momento adecuado. Aunque la clasificación se demoró un poco, creo que al final quedamos en el lugar de debíamos estar”.

Sobre el balance que hace de su etapa con Colombia, el argentino manifestó que “ ya son dos años y medio donde sin duda hubo altibajos, sobre todo en los resultados de unos partidos en los que se nos escaparon las victorias sobre la hora, en grandes escenarios, pero el equipo siempre fue protagonista y salió a buscar los partidos y en eso es que debemos seguir trabajando”.

Al ser indagado por el buen ambiente que se vivió en Barranquilla, ante Bolivia, con la comunión de los aficionados que respaldaron, Lorenzo argumentó que “la energía es importante, pero hay que jugar bien, hay partidos que son más difíciles o incomodos, pero nos toca que salir a superar esos retos. Hay que salir siempre con convicción y haciendo las cosas como se planean para poder sacar los resultados que queremos”.

Finalmente resaltó que, “en el partido, con la necesidad que tuvo Venezuela de buscar el marcador, nos permitió tener más espacios y nuestros delanteros son letales, muy buenos y eso nos ayudó para darle la vuelta al marcador y llevarnos esta victoria”.

Gran cierre para una etapa que tuvo picos altos y bajos

Desde su llegada en julio de 2022 para asumir como técnico en propiedad, el argentino Néstor Lorenzo ajusta un rendimiento con Colombia cercano al 65%.

Lorenzo alcanzó los 101 juegos dirigidos en la Tricolor, con un registro de 58 victorias, 22 empates y 21 derrotas, con 167 goles a favor y 88 recibidos para un rendimiento del 64.69%.

De esos registros, por Copa América suma cuatro triunfos un empate y una derrota; mientras que en Eliminatoria presentó siete triunfos, igual número de empates y cuatro derrotas, con 28 goles anotados y 10 recibidos.

En amistosos suma 14 partidos disputados de los cuales ganó 12 y empató 2 teniendo un rendimiento sobresaliente en este tipo de compromisos. El mejor año para Lorenzo fue el 2022 el que alcanzó tres victorias, en 2023 el rendimiento fue del 74%, para pasar a un 2024 con el 66.6% y en 2025 registra un 50% en los resultados.

En medio de estos rendimientos, Lorenzo ha logrado llevar a la Selección a la final de la Copa América 2024 y el tercer lugar en la Eliminatoria por encima de potencias como Brasil, y superando a Uruguay y Paraguay.

