“Terminamos en el lugar que debíamos quedar”: Néstor Lorenzo en su balance de la Eliminatoria

El técnico Néstor Lorenzo no escondió su satisfacción tras consolidar la clasificación con Colombia al Mundial de 2026 con dos triunfos, algo que no pasaba desde el 15 de octubre de 2024.

Tras casi un año sin victorias, la selección logró vencer a Bolivia 3-0 y en su visita a Venezuela 3-6 para consolidarse en la tercera casilla de la clasificación y como la segunda mejor ofensiva de la Eliminatoria con 28 goles, superada únicamente por Argentina (31) y por encima de Brasil (24) y Uruguay (22).

Sobre la remontada ante Venezuela, el entrenador manifestó que, tras el jalón de orejas del medio tiempo, y con la necesidad del local de buscar la victoria, se dieron los espacios necesarios para que los delanteros colombianos hicieran su trabajo y así asegurar la victoria.

“Los partidos igual son de trámite para uno o para otro lado, espero que no me hagan enojar en el entretiempo en los próximos partidos (risas), pero sé que este grupo tiene mucho y por eso les pido lo que son capaces de dar”, comentó el entrenador en rueda de prensa,

De igual forma, sostuvo que “me siento muy orgulloso de este grupo que siempre saca lo mejor en el momento adecuado. Aunque la clasificación se demoró un poco, creo que al final quedamos en el lugar de debíamos estar”.

Sobre el balance que hace de su etapa con Colombia, el argentino manifestó que “ ya son dos años y medio donde sin duda hubo altibajos, sobre todo en los resultados de unos partidos en los que se nos escaparon las victorias sobre la hora, en grandes escenarios, pero el equipo siempre fue protagonista y salió a buscar los partidos y en eso es que debemos seguir trabajando”.

Al ser indagado por el buen ambiente que se vivió en Barranquilla, ante Bolivia, con la comunión de los aficionados que respaldaron, Lorenzo argumentó que “la energía es importante, pero hay que jugar bien, hay partidos que son más difíciles o incomodos, pero nos toca que salir a superar esos retos. Hay que salir siempre con convicción y haciendo las cosas como se planean para poder sacar los resultados que queremos”.

Finalmente resaltó que, “en el partido, con la necesidad que tuvo Venezuela de buscar el marcador, nos permitió tener más espacios y nuestros delanteros son letales, muy buenos y eso nos ayudó para darle la vuelta al marcador y llevarnos esta victoria”.