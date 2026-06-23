“Carlos Suárez es un cobarde y solapado”: Uribe escala su choque con estratega político de Abelardo

A tan solo dos días de que se dieron a conocer los resultados presidenciales, que dejaron como presidente electo a Abelardo de la Espriella, ahora se suma una polémica entre el estratega político de esta campaña y el expresidente Álvaro Uribe. Ahora, el expresidente lo tildó de “bandido” en un reciente mensaje que publicó en su cuenta de X.
Todo se desencadenó luego de una entrevista con la revista Semana, en la que Carlos Suárez, el estratega detrás de la victoria de De La Espriella, ofreció un análisis sobre los resultados, asegurando que el país ha sido testigo del fin de un ciclo político liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
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Es importante recordar que, tras los resultados desfavorables que obtuvo Paloma Valencia, la designada por Centro Democrático bajo el liderazgo del expresidente Uribe, que la dejaron por fuera del balotaje, este movimiento político decidió respaldar a la campaña del mejor conocido como “El Tigre”.
Y es que Suárez en esta entrevista dijo que la derrota de Valencia no fue una sorpresa, sino una consecuencia directa de lo que ella representaba en las urnas.
“No creo que Paloma sea la gran perdedora porque era la representante de todo un establecimiento político decadente. Por eso la castigaron en las urnas”, afirmó Suárez ante ese medio.