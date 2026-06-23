“Carlos Suárez es un cobarde y solapado”: Uribe escala su choque con estratega político de Abelardo

A tan solo dos días de que se dieron a conocer los resultados presidenciales, que dejaron como presidente electo a Abelardo de la Espriella, ahora se suma una polémica entre el estratega político de esta campaña y el expresidente Álvaro Uribe. Ahora, el expresidente lo tildó de “bandido” en un reciente mensaje que publicó en su cuenta de X. Todo se desencadenó luego de una entrevista con la revista Semana, en la que Carlos Suárez, el estratega detrás de la victoria de De La Espriella, ofreció un análisis sobre los resultados, asegurando que el país ha sido testigo del fin de un ciclo político liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Puede leer: Así busca el Centro Democrático coalición para respaldar al gobierno de De la Espriella en el Congreso: ¿está fácil? Es importante recordar que, tras los resultados desfavorables que obtuvo Paloma Valencia, la designada por Centro Democrático bajo el liderazgo del expresidente Uribe, que la dejaron por fuera del balotaje, este movimiento político decidió respaldar a la campaña del mejor conocido como “El Tigre”. Y es que Suárez en esta entrevista dijo que la derrota de Valencia no fue una sorpresa, sino una consecuencia directa de lo que ella representaba en las urnas. “No creo que Paloma sea la gran perdedora porque era la representante de todo un establecimiento político decadente. Por eso la castigaron en las urnas”, afirmó Suárez ante ese medio.

Según el estratega, Valencia personificó al Centro Democrático, a Álvaro Uribe y a un establecimiento “decadente” que intentó, mediante fórmulas del pasado y “politiquería de siempre” mantener el poder. “Perdieron estrepitosamente porque hasta el último momento creían que actuando con las fórmulas del pasado iban a seguir perpetuándose”, afirmó Suárez, subrayando que la ciudadanía castigó en las urnas esa representación del pasado que Colombia ya no quiere que la lidere. Son esas declaraciones las que no cayeron nada bien dentro del uribismo. El propio expresidente, en un mensaje que publicó en su cuenta de X, aseguró que “Carlos Suárez se convirtió en bandido mientras sus defendidos se resocializaban”. “Además, con una sociedad suya financió vídeos difamantes como vincular a mi familia con negocios con el partido. Es un cobarde, solapado que limpia imagen con marketing político sucio”, escribió.

Y remató diciendo que “es mejor ser un viejo como yo, si se quiere un fósil, que luchó por la democracia y por la Patria, que un bandido solapado que pretende limpiar su imagen, como Carlos Suárez”.

¿Qué dijo de Uribe directamente Suárez?

Si bien el estratega de la campaña de Abelardo se refirió a la derrota en las urnas de Paloma Valencia, este también habló sobre lo que representó el expresidente en medio de la campaña electoral. Sobre esto, Suárez dijo que el expresidente lideró una “gavilla” contra De La Espriella, pero sus “esfuerzos fueron en vano”. Si bien reconoció que Uribe tendrá un lugar en la historia, sentenció que el exalcalde de Medellín “quedó en el papel de un expresidente histórico que, seguramente, tendrá un sitio en la historia. Pero sus 25 años de hegemonía política terminaron con la era del Tigre”. La contienda no estuvo exenta de ataques personales. Suárez denunció que supuestamente el propio Uribe decidió atacarlo directamente a él como estratega. “Creo que en la batalla política y en el desespero del expresidente Uribe de ver que toda su lectura de la estrategia que armó para su campaña fue errónea, en uno de esos momentos de poca lucidez, decidió visibilizarme y atacarme”, afirmó Suárez.

¿Quién es el estratega?

Carlos Suárez es abogado de profesión, hijo de un exmagistrado presidente del Consejo de Estado. Aunque creció bajo el rigor del derecho, su carrera tomó un rumbo distinto hacia la comunicación estratégica y la construcción de narrativas. Esta dualidad le ha permitido entender el establecimiento desde sus cimientos jurídicos mientras revoluciona la forma en que se comunica el poder. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Su proyecto más ambicioso no nació en una campaña electoral, sino que se gestó durante dos décadas en las oficinas de De La Espriella Lawyers y es el cerebro detrás de la transformación de “El Tigre”, que pasó de ser un abogado penalista a una marca de consumo masivo. Lea también: ¿Quién es Carlos Suárez, el estratega de Abelardo enfrentado con Álvaro Uribe?

Preguntas y respuestas