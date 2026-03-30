Petro habló de la eliminación del servicio militar obligatorio, pero decreto trata de una prórroga: esto se sabe

Este lunes 30 de marzo, el presidente Gustavo Petro aseguró que una de sus promesas de campaña: eliminar el servicio militar obligatorio, ya es una realidad en el país. Según afirmó, el modelo actual ha logrado que la vinculación de jóvenes a las Fuerzas Militares sea completamente opcional. “No solo es voluntario, sino que se inscriben más jóvenes que nunca y con alegría”.
A través de un mensaje que publicó en su cuenta de X, el mandatario recordó que en campaña había prometido “acabar el servicio militar obligatorio y hacerlo voluntario. Literalmente, ya lo hemos logrado gracias a que ganan el salario vital”.
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De acuerdo con sus declaraciones, este cambio no solo ha transformado el carácter del servicio, sino que también ha incrementado el interés de los jóvenes en enlistarse.
“No solo es voluntario, sino que se inscriben más jóvenes que nunca y con alegría”, señaló.