¿Trump le quiere enviar un mensaje? Detalles de la filtración de la investigación que se llevaría contra Petro en EE. UU.

La semana pasada, diferentes medios de comunicación estadounidenses como The New York Times revelaron que las fiscalías de Brooklyn y Manhattan, sumadas a la DEA, estarían investigando posibles nexos del presidente Gustavo Petro con el narcotráfico.
Según un artículo de El Tiempo, el mismo día que eso salió a la luz, el pasado viernes, se reportó que la DEA había declarado al mandatario colombiano un “blanco prioritario” por su posible rol en este negocio.
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