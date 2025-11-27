“Petro es una izquierda autoritaria y desconectada de las regiones”: Carlos Caicedo

Si por los lados de la derecha y el centro hay peleas pues esta semana quedó demostrado que en la izquierda también. El presidente Gustavo Petro acusó al exalcalde de Santa Marta y exgobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, de “dividir a la izquierda” porque la candidata del movimiento Fuerza Ciudadana, Margarita Guerra, le ganó al candidato de los partidos tradicionales y del Pacto Histórico, Rafael Noya, que “extrañamente” se juntaron en una sola apuesta.
Como respuesta a los señalamientos, Caicedo estalló contra Petro y en esta entrevista con EL COLOMBIANO explica por qué.
Contexto: Carlos Caicedo rompe con Petro: “Una cúpula del Pacto lo ha ido secuestrando”, ¿qué hay detrás?