Fernando Gaviria ilusiona: rozó la victoria en la séptima etapa del Tour de Francia y ya piensa en revancha

Fernando Gaviria no es de esos corredores que buscan excusas cuando la victoria no llega. Simplemente asume el resultado, pasa la página y se enfoca en el siguiente desafío.

Así lo volvió a demostrar este viernes en la séptima etapa del Tour de Francia, en la que, hasta los últimos 200 metros antes de la meta en Bordeaux, volvió a estar en la pelea por el triunfo frente a los mejores velocistas del mundo.

El colombiano, quien suma dos victorias de etapa en el Tour, ambas conseguidas en 2018, leyó bien el desenlace de la fracción de 175,1 kilómetros entre Hagetmau y Bordeaux. Sin embargo, terminó cediendo en el embalaje frente al belga Tim Merlier (Soudal Quick-Step).

Lea: Gaviria resistió el caos de la quinta etapa del Tour de Francia, en la que Kooij logró su primer triunfo en la carrera

El antioqueño, sin un compañero de Caja Rural que le preparara el lanzamiento, mostró buenas piernas al seguir el tren del Alpecin- Premier Tech por el costado de las vallas. Sin embargo, un roce con el belga Jasper Philipsen le hizo perder ligeramente el equilibrio y, con ello, parte de la velocidad necesaria para disputar los primeros lugares.

Merlier, con un tiempo de 3:44.20, fue el vencedor, seguido por el noruego Søren Wærenskjold (Uno-X Mobility) y el eritreo Biniam Girmay (NSN Cycling Team). Gaviria, quien regresó este año al Tour tras su ausencia en la edición de 2025, finalizó 14° en una jornada marcada por temperaturas cercanas a los 47 grados centígrados.

Pese a no alcanzar el resultado esperado, el colombiano, en charla con Espn, destacó las sensaciones que le dejó el sprint.