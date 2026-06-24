“Podría levantarme en armas legítimamente”: los polémicos trinos de Petro tras las elecciones

Durante la noche del martes 23 de junio, el presidente Gustavo Petro publicó uno de los mensajes más extensos y polémicos desde que concluyó la segunda vuelta presidencial. A través de un hilo de más de 4.000 palabras en la red social X, el mandatario insistió en que las elecciones que dieron como ganador a Abelardo de la Espriella deberían ser anuladas por una presunta injerencia extranjera y lanzó una serie de reflexiones históricas, políticas y personales que incluyeron referencias a la lucha armada.
El pronunciamiento se produjo dos días después de la jornada electoral en la que, según el escrutinio, De la Espriella derrotó al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, en una de las elecciones más reñidas de la historia reciente del país.
En su publicación, Petro retomó una tesis que ha venido defendiendo desde el lunes: que el respaldo expresado por el presidente estadounidense Donald Trump al presidente electo constituye una intervención extranjera que debería invalidar los resultados.