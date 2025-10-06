x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Petro no llegó a evento en Tumaco, Nariño, en el que iba a anunciar inversión por más de 12 billones de pesos

La asistencia del jefe de Estado estaba confirmada este lunes, pero “por cuestiones de agenda”, según fuentes en Presidencia, finalmente no hizo presencia.

  • Aunque no asistió al evento este lunes, el jefe de Estado ha publicado más de 25 mensaje en la red social X en menos de 5 horas. Foto: Ministerio de Vivienda
    Aunque no asistió al evento este lunes, el jefe de Estado ha publicado más de 25 mensaje en la red social X en menos de 5 horas. Foto: Ministerio de Vivienda
El Colombiano
El Colombiano
06 de octubre de 2025
bookmark

Este lunes estaba previsto que el presidente Gustavo Petro asistiera a un evento llamado “Acto Territorial Tumaco”, que representa una inversión, según el Gobierno, de 12.2 billones de pesos para esa zona del suroccidente del país.

“Luego de tres años de trabajo intenso y compromiso decidido, este lunes, en un evento liderado por el presidente Gustavo Petro, se firma en el coliseo del Pueblo de Tumaco, el Pacto Territorial para la Vida y la Paz en Nariño”, decía el anuncio en la agenda del mandatario el lunes por la mañana.

Sin embargo, el presidente Petro nunca llegó. Los asistentes, que tenían carteles y gritaban arengas a favor del presidente, expresaron su molestia. Finalmente, el evento fue liderado por la vicepresidenta Francia Márquez y algunos ministros como Guillermo Alfonso Jaramillo (Salud), María Fernanda Rojas (Transporte), Martha Carvajalino (Agricultura) y Helga Rivas (Vivienda).

EL COLOMBIANO preguntó a funcionarios en Presidencia quienes dijeron que fue “por cuestiones de agenda”, sin brindar mayores detalles. Por lo menos públicamente, el mandatario solo tenía hoy evento y el Consejo de Ministros de la noche que va a ser televisado por canales públicos.

Aunque no asistió al evento este lunes, el jefe de Estado ha publicado más de 25 mensaje en la red social X en menos de cinco horas.

Fuentes de la Casa de Nariño dijeron que en la noche del lunes se tenía contemplado, incluso, hacer una alocución presidencial larga con diapositivas, pero finalmente la idea se descartó.

El Gobierno explicó que en Nariño impulsarán 255 proyectos en 13 subregiones y una inversión que se divide en “cumplimiento de los acuerdos para la construcción de paz;⁠ ⁠inclusión social y acceso a derechos; soberanía alimentaria, productividad y competitividad;⁠ ⁠Ordenamiento territorial y sostenibilidad ambiental e integración regional y desarrollo fronterizo”.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida