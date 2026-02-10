x

“No estamos en una fiesta”: la respuesta de Petro a alcaldes que lo esperaron sentados en el piso a pesar de llegar 3 horas tarde

Los alcaldes de las zonas más afectadas de Córdoba por las lluvias estuvieron esperando al presidente para ser escuchados sobre la grave situación que viven sus municipios.

    El presidente se refirió a la imagen de varios alcaldes sentados en el suelo esperando hablar con él sobre la situación que viven sus comunidades. Fotos: La Razón de Córdoba y Presidencia
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
bookmark

El presidente Gustavo Petro respondió a las críticas recibidas ante las imágenes de alcaldes del departamento de Córdoba que estaban sentados en el suelo esperando una respuesta del Consejo de Ministros ante la ola invernal.

El jefe de Estado lanzó el cuestionamiento a los mandatarios locales este martes en un nuevo Consejo de Ministros realizado desde una de las zonas más afectadas por las inundaciones.

Lea también: ¿En busca de culpables por inundaciones? Mientras Petro arremete contra hidroeléctricas, congresistas y magistrados, le recuerdan escándalos de la UNGRD

“Críticas de alcaldes que se tiraron por ahí en un corredor a decir que no los recibimos. No, esto es un Consejo de Ministros que tiene unas normas y unas reglas, no estamos en un foro ni en una fiesta ni haciendo manifestaciones”, expresó el mandatario, agregando que solo podrán participar cuando se les sea permitido.

Esa respuesta del mandatario hace referencia a la imagen de los alcaldes de Canalete (Yeis Lenis Simanca), Cotorra (María Eugenia Díaz), Tierralta (Jesús David Contreras), Lorica (Carlos Mario Manzur), Moñitos (José Félix Martínez), Puerto Libertador (Alberto Rubio), Puerto Escondido (Ivis Judith Marzola), y Ciénaga de Oro (Alejandro Mejía), el municipio donde justamente nació el presidente, quienes no pudieron entrar al Consejo de Ministros a exponer la situación de sus respectivas zonas.

Los mandatarios estuvieron a las afueras de la reunión aclamando ser escuchados, pese a que el Consejo de Ministros comenzó a las 10:00 p. m., cuando estaba previsto para comenzar a las 7:00 p. m.

Siga leyendo: Corrupción en el país se agravó en el último año del gobierno Petro, según ranking mundial

Ya adentro en la reunión, donde estuvo el gobernador Erasmo Zuleta y el alcalde de Montería, Hugo Kerguelen, se esperaba que se plantearan algunas soluciones; sin embargo, el presidente se dedicó a cuestionar la gestión de las ayudas que el Gobierno Nacional ha enviado.

“Muchos alcaldes están usando las ayudas nuestras diciendo que las ponen los políticos que están en campaña, diciendo entonces que la ayuda es de ellos y que voten por ellos, y la plata la estamos poniendo nosotros, la comida la estamos poniendo nosotros. Entonces eso se llama sinvergüenzura. Y no todo el mundo es así, pero es lo determinante. Están cogiendo el dinero público para hacer campaña, comprando votos”, señaló el mandatario sin evidencias.

Las inundaciones en el departamento de Córdoba ya han dejado alrededor de 150.000 damnificados, 9.000 viviendas destruidas o con afectaciones graves y 40.000 hectáreas de cultivos y zonas ganaderas afectadas.

Debido a la gravedad del escenario, el gobernador Erasmo Zuleta le ha solicitado al presidente construir juntos “un proceso que permita recuperar económicamente y reparar las daños ocasionados en Córdoba y regiones afectadas”.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué los alcaldes de Córdoba estaban esperando afuera del Consejo?
Los mandatarios buscaban exponer la situación de emergencia en sus municipios, pero no fueron autorizados a ingresar a la reunión.
¿Qué criticó Petro a los alcaldes?
El presidente cuestionó que intentaran manifestarse durante el Consejo y los acusó de usar ayudas del Gobierno con fines políticos
¿Cuántos damnificados dejan las inundaciones en Córdoba?
La emergencia ha afectado a cerca de 150.000 personas, con miles de viviendas y hectáreas de cultivos dañadas.
