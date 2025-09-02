Petro arranca el martes periplo por Japón: en su viaje 68 al exterior, Benedetti quedará como ministro delegatario

El ministro del Interior, Armando Benedetti , fue designado como ministro delegatario , tras el anuncio del viaje del presidente Gustavo Petro a partir de este martes con destino a Tokio y Osaka en Japón.

La designación de Benedetti se conoció a través de un decreto de Presidencia que señaló que “por el tiempo que dure la ausencia del Presidente de la República, en razón del viaje a que se refieren los considerandos del presente Decreto, deléguese en el ministro del Interior, doctor Armando Alberto Benedetti Villaneda, las funciones legales y las siguientes atribuciones constitucionales”.

El decreto en cuestión señaló que Petro estará de regreso al país el próximo 7 de septiembre y aclaró que Benedetti queda encargado como ministro delegatario en razón a que pertenece al mismo partido o movimiento político del jefe de Estado.

En ese sentido, la norma precisó que el movimiento político Colombia Humana certificó que Bendetti es militante de esa colectividad desde el 15 de diciembre de 2021.

Trascendió que Petro sostendrá encuentros con las autoridades niponas y visitará la Exposición Universal de Osaka, en la que el país tiene su propio pabellón, en el que se invirtieron 8,5 millones de dólares y que fue objeto de críticas por el tamaño del gasto.

Benedetti ya había quedado encargado cuando Petro viajó a Haití y a Chile a mediados de este año. Aunque de momento no se conoce oficialmente una agenda de este viaje o los encuentros que tendría el jefe de estado, según la información conocida preliminarmente, uno de los objetivos de este viaje del presidente Petro a Japón es la oportunidad de explorar nuevos mercados en el continente asiático.