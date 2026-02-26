Muerto en masacre de Titiribí, Antioquia, sería uno de los mejores montadores de mulas de Colombia

La muerte de Nicolás Caro Ángel, de 34 años, en la masacre que dejó a tres personas muertas, incluido él, tiene consternado al mundo de la cabalgata en Colombia. Este hombre sería uno de los mejores montadores de mulas de silla del país, más allá de ser hermano de Santiago Caro Ángel, alias Tony, condenado cabecilla de la banda San Pablo.
Caro Ángel fue asesinado, junto con dos hombres que serían sus trabajadores, en el sector La Sabaleta, de Titiribí, Suroeste antioqueño, cuando se transportaba en su camioneta. Al parecer, hombres armados los interceptaron y, luego de hacerlos bajar del vehículo, los acribillaron en el centro de la vía.