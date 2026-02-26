¿Reencauche en Venezuela? Tarek William Saab salta de la Fiscalía a la Defensoría del Pueblo

Lo que comenzó como una renuncia histórica terminó en un intercambio de despachos. Tarek William Saab —uno de los alfiles más poderosos del régimen venezolano— dejó este miércoles la Fiscalía General tras diez años de gestión, pero no para retirarse, sino para asumir la Defensoría del Pueblo.
En una sesión marcada por la celeridad, la Asamblea Nacional aceptó su dimisión y, bajo la venia de Jorge Rodríguez, nombró al abogado Larry Daniel Devoe Márquez como el nuevo encargado de la Fiscalía en ese país (antes ocupó el cargo de la secretaría ejecutiva del Consejo de Derechos Humanos).