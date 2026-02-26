¿Reencauche en Venezuela? Tarek William Saab salta de la Fiscalía a la Defensoría del Pueblo

Lo que comenzó como una renuncia histórica terminó en un intercambio de despachos. Tarek William Saab —uno de los alfiles más poderosos del régimen venezolano— dejó este miércoles la Fiscalía General tras diez años de gestión, pero no para retirarse, sino para asumir la Defensoría del Pueblo. En una sesión marcada por la celeridad, la Asamblea Nacional aceptó su dimisión y, bajo la venia de Jorge Rodríguez, nombró al abogado Larry Daniel Devoe Márquez como el nuevo encargado de la Fiscalía en ese país (antes ocupó el cargo de la secretaría ejecutiva del Consejo de Derechos Humanos).

Saab, de auto percibe como defensor de los derechos humanos, abogado y poeta, pero realmente sus detractores lo señalan de ser el artífice de la represión bajo Nicolás Maduro. Con sus ojeras pronunciadas, repleto de tatuajes y promotor de sus propios libros de poesía, Saab era una de las grandes figuras del gobierno de Maduro. Su perfil es de todo menos sobrio. Le puede interesar: Delcy Rodríguez nombra a la hija de Diosdado Cabello como ministra de Turismo en Venezuela

Hace unos años justificó en entrevistas y redes sociales la ola de represión que vivió el país vecino en medio de las históricas protestas que se vivieron durante el 2017-2019. Uno de los momentos más álgidos de violencia que tuvo el Estado en contra de la población venezolana. Sin embargo, no acabó ahí. En el 2024, tras las elecciones que muchos gobiernos del mundo tildaron de fraudulentas, Saab estuvo liderando este ente de control en medio de las manifestaciones civiles que dejaron la captura de unos 2.400 detenidos y 28 muertos. “Si nosotros no actuamos en ese momento en la manera como lo hicimos, Venezuela hubiera sido objeto de una guerra civil”, dijo a la AFP entonces.

Es uno de los funcionarios que más recuerda regularmente su alineación con el chavismo. En fotografías por redes sociales sale con las camisetas características que muestran los ojos del difunto presidente. “Puso su identidad ideológica muy por encima de sus principios de defensa de derechos humanos”, explicó a la AFP Rafael Uzcátegui, defensor de derechos humanos, que conoció de cerca a Saab.

¿Se reencaucha el régimen en Venezuela?

El despacho de Saab en la Fiscalía era muestra de su carácter antimperialista: un cuadro del Libertador Simón Bolívar; fotos suyas con Chávez y otras con Fidel Castro; un bastón de madera con un grabado que reza “nunca más (Donald) Trump”. Pero, irónicamente, fue esa presión de Estados Unidos la que impulsó su salida del ente de control. Por redes sociales solía ser muy activo. Ordenaba investigaciones desde X y publicaba constantemente fotos personales. Adepto al gimnasio, se calificaba como “poeta”, “libre” e “hippie”. Sus detractores lo tildan de “egocéntrico”. Ahora, luego de salir del ente de control, pasa a ser defensor del Pueblo. Un movimiento que a simple vista sería contradictorio, pero que en el régimen a mando de Delcy Rodríguez va ligado a la “transición” que ha pedido directamente Estados Unidos. Entérese: La “nueva” Venezuela: entre la liberación de presos y el regreso de Washington Desde que Rodríguez —hermana de Jorge Rodríguez— asumió como presidenta interina, ha realizado movimientos en áreas como los ministerios de Defensa, de Comunicación e Información y de Industrias y Comercio. En estas decisiones, por ejemplo, desligó a uno de los protegidos de Maduro: el empresario Alex Saab.

Es por eso que este movimiento de Tarek William Saab hacia la Defensoría del Pueblo en Venezuela no es del todo sorpresivo. El régimen, desde dentro, busca reubicarse. Sin embargo, las directrices de Estados Unidos son claras. La búsqueda de una transición democrática es innegociable para Trump y así, poco a poco, se deja entrever que el régimen obedece. Lea también: Renunciaron Tarek William Saab y Alfredo Ruiz, fiscal y defensor del Pueblo de Venezuela