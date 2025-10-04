x

Paso por la Vía al Llano tiene nuevos horarios: así funciona el nuevo pico y placa 3x3

El nuevo esquema de movilidad, que rige para la variante del Kilómetro 18, organiza el tránsito mediante bloques de tres horas continuas. ¿Cómo será el flujo entre Bogotá y Villavicencio?

  • El pasado 7 de septiembre ocurrió un grave deslizamiento que volvió a colapsar la Vía al Llano, uno de los principales conectores viales del país. FOTO: MINISTERIO DE TRANSPORTE
El Colombiano
04 de octubre de 2025
El Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la concesionaria Coviandina han confirmado la implementación de nuevos horarios para el paso por la variante del Kilómetro 18 de la vía que conecta a Bogotá con Villavicencio.

Esta medida, que ya está en vigor, tiene como objetivo mejorar la movilidad, garantizar la seguridad vial y optimizar el flujo vehicular en este corredor estratégico.

La ministra de Transporte, Maria Fernanda Rojas, señaló que el esquema implementado es el ”pico y placa 3x3”, sustituyendo así la anterior modalidad 4x2.

Entérese: 10 millones de personas viajarán en semana de receso en Colombia, pero ya colapsó aeropuerto El Dorado

Así funciona el esquema 3x3 en la Vía al Llano

De acuerdo con las autoridades y el concesionario, la circulación por la variante se habilita en bloques continuos de tres horas por sentido. Este sistema busca organizar de manera eficiente el tránsito entre ambas capitales, reduciendo los tiempos de espera.

Para los vehículos que se dirigen en sentido Bogotá a Villavicencio, los horarios de paso autorizados son cuatro franjas de tres horas a lo largo del día:

• La primera franja va de 12:00 a.m. a 3:00 a.m..

• La segunda, de 6:00 a.m. a 9:00 a.m..

• La tercera se da entre 12:00 m. y 3:00 p.m..

• Finalmente, el último bloque de paso es de 6:00 p.m. a 9:00 p.m..

Por su parte, la circulación en sentido Villavicencio a Bogotá se activa en las franjas restantes, que también suman cuatro bloques de tres horas cada uno:

• El primer horario de circulación es de 3:00 a.m. a 6:00 a.m..

• Le sigue el tramo de 9:00 a.m. a 12:00 m..

• El tercer bloque va de 3:00 p.m. a 6:00 p.m..

• El último periodo habilitado es de 9:00 p.m. a 12:00 a.m..

La Ministra Rojas subrayó que esta conexión es “vital para la economía del país”, por lo que estas acciones buscan beneficiar a transportadores, turistas y comunidades locales.

Lea más: Petro advierte que no hay plata para arreglar la vía al Llano en medio de la emergencia invernal en Cundinamarca

Prioridades y restricciones en la Vía al Llano

El Ministerio de Transporte enfatizó que las ambulancias tendrán prioridad de paso por la variante del K18+000.

En cuanto al transporte de carga, se reitera que los vehículos con cargas extradimensionadas solo podrán circular en horario diurno, cumpliendo con lo establecido en las Resoluciones 4959 de 2006 y 3011 de 2025.

Las restricciones se mantienen tras el deslizamiento ocurrido entre el kilómetro 18+300 y el 18+600, cerca de Chipaque (Cundinamarca), que mantuvo la vía cerrada desde el pasado 7 de septiembre.

Como medida complementaria para aliviar la economía de los usuarios frecuentes y los habitantes de la región, el Gobierno Nacional mantiene la tarifa diferencial en los peajes de Boquerón I, Boquerón II, Pipiral y Naranjal. Estos descuentos son del 30% para las categorías 1 a 3 (automóviles y buses pequeños) y del 50% para las categorías 4 a 7 (camiones y tractocamiones).

Además: Reabrirán antigua vía al Llano desde este 15 de septiembre como alternativa a emergencia en corredor principal

Adicionalmente, se suspendió temporalmente el control de peso en básculas para el transporte de carga regular.

Ante la posibilidad de represamiento vehicular en salidas de Bogotá, las autoridades sugieren a los viajeros utilizar las rutas alternas:

1. Transversal del Sisga: Habilitada para vehículos con un peso máximo de 16 toneladas.

2. Transversal del Cusiana: Permite la circulación de automotores de hasta 28 toneladas.

