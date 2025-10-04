10 millones de personas viajarán en semana de receso en Colombia, pero ya colapsó aeropuerto El Dorado

Por este tiempo millones de colombianos aprovechan la época de la semana de receso escolar para viajar dentro y fuera del país, por lo que las autoridades se preparan para tener una mayor afluencia en las carreteras y los aeropuertos entre el 4 de octubre y el lunes 13 de octubre.
Desde el Ministerio de Transporte estiman que más de 8 millones de personas se movilizarán por las vías nacionales, destacando los corredores que conectan el centro con la Costa Caribe, el Eje Cafetero y los Llanos Orientales.
