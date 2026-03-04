Así se mueve el caso de alias Pipe Tuluá en una corte de Texas, a un mes de su extradición, ¿delatará a sus socios?

Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, lleva un mes detenido en Plano, Texas, tras su extradición desde Colombia, a la espera de su comparecencia ante la justicia norteamericana por tres cargos relacionados con tráfico de drogas. De acuerdo con información del caso, conocida por EL COLOMBIANO, la justicia de ese país lo requiere formalmente por conspiración para distribuir y poseer cocaína; conspiración para fabricar y distribuir cocaína y un tercer delito denominado fabricación y distribución de cinco kilogramos o más de cocaína. Entérese: Así fue el giro en el caso ‘Pipe Tuluá’: del diálogo reservado a la extradición en EE. UU.

Marín Silva es requerido por el Distrito Este de Texas, Estados Unidos. Según lo conocido por este diario, el caso se registró bajo el número 4:24-cr-00195-SDJ-BD-1 y fue inicialmente manejado como un expediente sellado para no interferir con las labores de captura. Tras ser informado de estos cargos en su lectura de acusación el 4 de febrero de 2026, Marín Silva se declaró no culpable de todos los cargos imputados. Ese mismo día, la corte procedió a dar apertura al caso, aunque todavía hay actuaciones del mismo que mantienen bajo reserva. El acusado tuvo su comparecencia inicial y lectura de cargos ante la jueza Aileen Goldman Durrett. En esa diligencia, Marín Silva se declaró no culpable de los tres cargos de narcotráfico que enfrenta. Puede leer: Revelan audio en el que “Pipe Tuluá” dice que entregó dineros a campaña de 2022 a través de Juan Fernando Petro. ¿Verdad o venganza? Tras la petición del Gobierno para mantenerlo en prisión, la jueza firmó una orden de detención para mantenerlo bajo custodia federal en espera del juicio. En esa misma fecha, la corte emitió órdenes cruciales para el manejo de la evidencia, incluyendo un calendario de descubrimiento y prueba y una orden que recuerda a la fiscalía sus obligaciones de entregar información a la defensa de Marín Silva. Posteriormente, el 9 de febrero pasado, se formalizó la incorporación del abogado David Núñez David para que lo representara en ese momento. EL COLOMBIANO conoció que Andrés Felipe Marín Silva está definiendo un abogado de confianza en Estados Unidos de cara al juicio. El próximo 16 de marzo a las 4:00 p.m. la justicia fijó plazo máximo para notificar a la corte sobre un acuerdo de culpabilidad o no de alias Pipe Tuluá.

Lo que ha conocido EL COLOMBIANO es que si esta fecha pasa sin un acuerdo, el acusado no podrá recibir reducciones en su sentencia por aceptación de responsabilidad. Para el 30 de marzo las partes deben haber radicado sus listas de testigos, exhibiciones de pruebas y las preguntas para la selección del jurado. El proceso cerrará su etapa preparatoria el 6 de abril con una conferencia previa al juicio a las 9:00 a.m. en Plano, Texas, donde se decidirá si el caso procede formalmente a la selección del jurado y al inicio del juicio. Lea también: “Pipe Tuluá” se declaró no culpable ante corte federal de EE. UU. por narcotráfico internacional

Los acercamientos de la paz total

Hay que recordar que a finales de enero, la Unidad Investigativa de El Tiempo reveló un vínculo entre dos objetivos de alto valor del gobierno del presidente Gustavo Petro, que realizaron acercamientos confidenciales con funcionarios de su administración. “Luis Felipe Ramírez Ospina, en calidad de apoderado del señor Andrés Felipe Marín Silva, conocido como ‘Pipe Tuluá’, líder de la organización ‘la Inmaculada’, me dirijo a usted (Jorge Lemus) respetuosamente con el objeto de hacerle llegar copia de las peticiones suscritas por mi representado, dirigidas al señor Presidente de la República, Gustavo Petro Urrego”, se lee en la carta revelada. Lea también: “Es un montaje”: Juan Fernando Petro por audio de ‘Pipe Tuluá’; ya fue denunciado penalmente Según la investigación de ese periódico, desde el año pasado se habría movido un lobby de alto nivel para que el gobierno Petro instalara una mesa de exploración con el señalado narcotraficante ‘Pipe Tuluá’ a través de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Mientras tanto, se habrían presentado viajes a España de funcionarios públicos en busca de una supuesta colaboración de Diego Marín, alias Papá Pitufo. En el Reporte Coronell de Caracol Radio se reveló que el abogado Luis Felipe Ramírez Ochoa habría tenido dos reuniones a nombre de alias ‘Papá Pitufo’ con Jorge Lemus, entonces cabeza de la DNI, que se sumaría a otras que ya se conocían de exfuncionarios de la UIAF.

