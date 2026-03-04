Así se mueve el caso de alias Pipe Tuluá en una corte de Texas, a un mes de su extradición, ¿delatará a sus socios?

Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, lleva un mes detenido en Plano, Texas, tras su extradición desde Colombia, a la espera de su comparecencia ante la justicia norteamericana por tres cargos relacionados con tráfico de drogas.
De acuerdo con información del caso, conocida por EL COLOMBIANO, la justicia de ese país lo requiere formalmente por conspiración para distribuir y poseer cocaína; conspiración para fabricar y distribuir cocaína y un tercer delito denominado fabricación y distribución de cinco kilogramos o más de cocaína.
