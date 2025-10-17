¿Por qué se reunió el criminal Pipe Tuluá con el director de Inteligencia de Petro?

En medio de la más reciente escalada de violencia contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), el Gobierno mantiene contactos con Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, uno de los hombres señalados de estar detrás de esos ataques.
En ese contexto, trascendió que funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) sostuvieron un encuentro con el cabecilla, al parecer para facilitar que la organización criminal ingrese a las negociaciones que contempla la Política de Paz Total.
El encuentro tuvo lugar el pasado 16 de julio en la Estación de Policía Los Mártires, en Bogotá, y fue autorizado mediante una solicitud formal enviada por la Fiscalía. Tres delegados de la DNI y la abogada de Pipe Tuluá participaron en la reunión, cuyo propósito, según el propio director de la DNI Jorge Arturo Lemus, fue “caracterizar la organización” delictiva y explorar la posibilidad de incluirla en los marcos de la ley de paz total.
Durante la conversación, el narcotraficante habría ofrecido entregar a 300 menores de edad reclutados por la Inmaculada, la estructura criminal que lidera.