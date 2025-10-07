Tiroteo en Palmira permitió la captura de sospechosos de la muerte de guardián del Inpec

Un brutal tiroteo entre policías y delincuentes fue la banda sonora de un operativo que terminó con la captura de un grupo sospechoso de quitarle la vida a un dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia (Inpec).
El director de la Policía, general Carlos Fernando Triana, comentó este martes que la situación se presentó en el municipio de Palmira, Valle del Cauca, en las últimas horas.
El hecho que detonó la operación se registró en la noche el pasado viernes 3 de octubre, cuando dos funcionarios del Inpec terminaron su turno laboral en la cárcel y salieron rumbo a sus casas, por direcciones diferentes.
Los sicarios los siguieron, y en el barrio El Trébol acribillaron al dragoneante Manuel Antonio Becerra Palma, quien perdió la vida; de manera simultánea, en otro punto del municipio, atacaron al dragoneante Óscar Julián González Garzón, quien quedó gravemente herido.