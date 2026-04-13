Sicarios mataron a policía de 25 años en Cartagena, dejaron huérfano a un bebé

Mientras estaba en plena persecución de un sospechoso, fue asesinado un policía en la ciudad de Cartagena, en la balacera también resultó herido su presunto asesino. De acuerdo con la información preliminar del caso, el crimen ocurrió a las 00:30 de la madrugada de este lunes, en el barrio Zaragocilla. El general Gelver Peña, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, manifestó que la patrulla de vigilancia acudió al vecindario para atender una llamada de alerta de la comunidad. “La actitud sospechosa de dos individuos generó temor en la ciudadanía, en la que se podía observar cómo le hacían seguimiento a una persona, seguramente con la intención de sicariarlo. Es allí cuando nuestros policías se percatan, llegan al lugar de los hechos y allí se genera una persecución”, afirmó.

En su relato, el general Peña detalló que “estos individuos se van en contravía en la moto en la cual pretendían huir. Los policías hacen el seguimiento, hacen un reporte para el plan candado, y estos individuos para proteger su huida y evitar que la patrulla policial los requisara, hacen disparos contra nuestros hombres”. Uno de los proyectiles impactó en el tórax al patrullero Amir Chamorro Campo, de 25 años de edad, quien perdió la vida. Luego se formó un tiroteo con los refuerzos policiales, en el que los dos sospechosos resultaron heridos. El pasajero cayó de la moto y fue capturado, mientras que su compinche logró escapar y a esta hora es buscado por todas partes.