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Sicarios mataron a policía de 25 años en Cartagena, dejaron huérfano a un bebé

De los dos sospechosos implicados en el hecho, que resultaron heridos, uno fue capturado.

  • Esta es la imagen oficial con la cual la Policía rindió homenaje a la memoria del patrullero Amir Chamorro, asesinado en Cartagena. FOTO: CORTESÍA DE POLICÍA.
    Esta es la imagen oficial con la cual la Policía rindió homenaje a la memoria del patrullero Amir Chamorro, asesinado en Cartagena. FOTO: CORTESÍA DE POLICÍA.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 2 horas
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Mientras estaba en plena persecución de un sospechoso, fue asesinado un policía en la ciudad de Cartagena, en la balacera también resultó herido su presunto asesino.

De acuerdo con la información preliminar del caso, el crimen ocurrió a las 00:30 de la madrugada de este lunes, en el barrio Zaragocilla.

El general Gelver Peña, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, manifestó que la patrulla de vigilancia acudió al vecindario para atender una llamada de alerta de la comunidad.

“La actitud sospechosa de dos individuos generó temor en la ciudadanía, en la que se podía observar cómo le hacían seguimiento a una persona, seguramente con la intención de sicariarlo. Es allí cuando nuestros policías se percatan, llegan al lugar de los hechos y allí se genera una persecución”, afirmó.

En su relato, el general Peña detalló que “estos individuos se van en contravía en la moto en la cual pretendían huir. Los policías hacen el seguimiento, hacen un reporte para el plan candado, y estos individuos para proteger su huida y evitar que la patrulla policial los requisara, hacen disparos contra nuestros hombres”.

Uno de los proyectiles impactó en el tórax al patrullero Amir Chamorro Campo, de 25 años de edad, quien perdió la vida.

Luego se formó un tiroteo con los refuerzos policiales, en el que los dos sospechosos resultaron heridos. El pasajero cayó de la moto y fue capturado, mientras que su compinche logró escapar y a esta hora es buscado por todas partes.

“Hoy mis pensamientos y mis oraciones están con su familia. A sus padres, a su compañera de vida y a ese pequeño niño de tan solo un año de edad, les envío mi abrazo más cálido y solidario. Como padre y como Director, comparto su inmenso dolor”, comentó en la red social X el director de la Policía, general William Rincón.

“A ese pequeño le arrebataron a su papá antes de tiempo, pero nos encargaremos de que crezca sabiendo que su padre fue un héroe de la Patria que dio su vida por los demás”, agregó.

De acuerdo con la estadística del Ministerio de Defensa, en 2025 mataron a 173 miembros de la Fuerza Pública en actos del servicio, la cifra más alta de la última década. En los primeros dos meses de 2026 mataron 14.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: Muerte de policía puso en el radar a cinco bandas en el Sur de Medellín.

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