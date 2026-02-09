El giro petrolero de India: así es la jugada de EE.UU. que amenaza la economía de guerra de Rusia

Tras meses de presión de Estados Unidos por las importaciones indias de crudo ruso e iraní, ambos bajo sanciones, las principales refinerías de la India han comenzado a evitar las compras de petróleo ruso con entrega en abril y prevén extender esta decisión en los próximos meses. El giro respondería a un acuerdo comercial mediante el cual la India sustituiría gradualmente ese suministro por barriles procedentes de Estados Unidos y, eventualmente, de Venezuela. En contexto: Trump sube los aranceles al 50% para India por negociar petróleo con Rusia

La información fue confirmada por el propio presidente estadounidense, Donald Trump , quien aseguró en su plataforma Truth Social que el primer ministro de la India, Narendra Modi, planea “dejar de comprar petróleo ruso”. Según Trump, esta decisión contribuiría a acelerar el fin de la guerra en Ucrania. Sin embargo, el Gobierno indio no ha confirmado oficialmente ese compromiso. Puede leer: Bajo la presión de EE.UU., Cuba decreta medidas de emergencia ante la crisis energética

Refinerías de la India reducen compras de crudo ruso y buscan nuevos proveedores

En la práctica, el cambio ya empieza a reflejarse en el mercado. Compañías como Indian Oil, Bharat Petroleum y Reliance Industries estarían dejando de aceptar ofertas de intermediarios para cargar crudo ruso en marzo y abril. Aunque algunas de estas empresas cuentan aún con entregas previamente programadas para marzo, la mayoría de las refinerías indias ha optado por no cerrar nuevas operaciones con petróleo ruso. De hecho, a finales de enero, el ministro indio de Petróleo, Hardeep Singh Puri, dijo a Bloomberg que las entregas ya se habían reducido cerca de un tercio en las últimas semanas, hasta situarse en alrededor de 1,3 millones de barriles diarios. El funcionario agregó que las petroleras del país están buscando incrementar las importaciones desde Canadá y Estados Unidos, como parte de una estrategia de diversificación de suministros. Entérese: El 52% de los estadounidenses cree que Trump empeoró la economía y rechaza sus aranceles, según estudio Los ingresos energéticos de Rusia, una de las principales fuentes de financiación de la guerra que libra desde hace casi cuatro años contra Ucrania, cayeron cerca de un 20% en 2025, según informó el Financial Times . Esta caída ha intensificado la presión sobre el presidente Vladimir Putin para avanzar hacia un acuerdo de paz.

El trasfondo: Trump, aranceles y presión sobre Rusia

El acuerdo alcanzado entre Estados Unidos y la India, que se dio a conocer el pasado viernes 6 de febrero, se espera firmar antes de marzo. Este incluiría la eliminación del arancel adicional del 25% que había impuesto Trump a los productos indios por las compras de petróleo ruso, y un mayor fortalecimiento de la cooperación económica. En sus declaraciones públicas, Nueva Delhi ha evitado referirse directamente al comercio de petróleo ruso, aunque un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores reiteró que la seguridad energética sigue siendo una prioridad absoluta para la India. Vea también: Tras guiño de Petro a Trump, ¿el gasoducto Antonio Ricaurte se reactivará entre Colombia y Venezuela?

El acuerdo de comprar energía y carbón a Estados Unidos

Pero el cambio energético de la India estaría vinculado a un acuerdo comercial mucho más amplio. Según el presidente Trump, el país podría adquirir energía y carbón estadounidenses por cerca de US$500.000 millones, además de aumentar, durante los próximos cinco años, las compras de tecnología y productos agrícolas. “India se ha comprometido a dejar de importar, directa o indirectamente, petróleo de la Federación Rusa; ha manifestado que comprará productos energéticos a Estados Unidos y se ha comprometido recientemente a establecer un marco con Estados Unidos para ampliar la cooperación en materia de defensa durante los próximos 10 años”, señaló Trump en una orden ejecutiva publicada por la Casa Blanca. Este acercamiento también marca la restauración de los lazos cercanos entre Trump y el primer ministro Narendra Modi, a quien el mandatario estadounidense ha descrito públicamente como “uno de mis grandes amigos”.

Cambiar el petróleo ruso por crudo de Estados Unidos elevaría los costos para India