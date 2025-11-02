x

Policía revela nuevos detalles sobre hallazgo de petardos en tiendas Falabella de Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá investiga el hallazgo de tres artefactos explosivos de bajo alcance en tiendas Falabella ubicadas en los centros comerciales Multiplaza, Titán Plaza y Centro Mayor.

  • Uniformados del grupo antiexplosivos de la Policía inspeccionaron las tiendas de Falabella en Bogotá tras el hallazgo de petardos de bajo alcance. FOTO: cortesía Falabella.
El Colombiano
El Colombiano
02 de noviembre de 2025
bookmark

La Policía Metropolitana de Bogotá entregó nuevos detalles sobre el hallazgo de tres petardos de bajo alcance encontrados en las tiendas Falabella de los centros comerciales Multiplaza, Titán Plaza y Centro Mayor, entre la noche del 31 de octubre y la de este sábado 1 de noviembre.

En un comunicado, la institución informó que unidades del Grupo Antiexplosivos aseguraron de inmediato las áreas afectadas y adelantan labores de verificación técnica y recolección de material probatorio para establecer el origen de los artefactos y determinar quiénes serían los responsables.

En contexto: Falabella informó sobre hallazgo de tres petardos de bajo alcance en tiendas de Bogotá

Las sustancias encontradas fueron trasladadas a los laboratorios de química forense, donde se realizarán los análisis correspondientes para establecer su composición. La Policía Nacional continúa trabajando de manera articulada con Falabella Colombia para esclarecer los hechos”, señaló la entidad.

Comunicado de Policía.
Comunicado de Policía.

Desde la compañía, se indicó que “tan pronto como conocimos la situación se informó a las autoridades”, y que, en coordinación con la Policía, se activaron todos los protocolos de seguridad. “Agradecemos profundamente el trabajo de las autoridades y reiteramos que la seguridad de quienes nos visitan y de quienes hacen parte de nuestro equipo seguirá siendo nuestra máxima prioridad”, señaló Falabella.

Siga leyendo: Disidencias de las Farc detonaron explosivo en una torre de energía en Bello

Avanzan las investigaciones

Según información de El Tiempo, la Policía mantiene abiertas varias líneas de investigación para determinar quiénes estarían detrás de la instalación de los artefactos en los tres establecimientos. De acuerdo con una alta fuente consultada por ese diario, los dispositivos “eran de baja potencia y, en caso de activarse, los daños serían mínimos”.

El Tiempo también informó que las autoridades manejan la hipótesis de que se trate de una acción aislada con fines de intimidación, posiblemente relacionada con la alta afluencia en los centros comerciales durante la celebración de Halloween. No se descarta, sin embargo, la participación de estructuras criminales que operan en la capital.

Lea también: Ya van 60 militares y policías asesinados en Antioquia desde 2024

Aunque la posibilidad de una presión extorsiva fue descartada desde el inicio, los investigadores adelantan entrevistas con el personal administrativo y revisan cámaras de seguridad para precisar el momento en que los objetos fueron colocados.

Un contexto de tensión en la ciudad

El hallazgo ocurre en medio de un panorama de confrontaciones derivadas del microtráfico en Bogotá. Las pugnas por el control de corredores y expendios han fracturado alianzas criminales y generado nuevos pactos entre organizaciones, incluidas células urbanas de las disidencias de las Farc y del Eln.

En este escenario, las autoridades no descartan que hechos como este sean utilizados como mecanismo para enviar mensajes de poder o intimidación en medio de esas disputas.

Utilidad para la vida