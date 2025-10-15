Disidencias de las Farc detonaron explosivo en una torre de energía en Bello

Un artefacto explosivo activado en una torre de energía de EPM generó consternación entre los habitantes de Bello durante la madrugada de este miércoles.
De acuerdo a un reporte entregado por la Policía, se trató de una acción terrorista atribuida a las disidencias de las Farc.
El coronel Gustavo Adolfo Rodríguez Hernández, subcomandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, precisó que la situación se atendió durante las primeras horas de este martes, en inmediaciones del barrio La Gabriela.
Le puede interesar: Hasta $200 millones de recompensa por información para dar con los responsables del atentado a torre de EPM en Loreto
“Durante la madrugada de hoy, en el barrio La Gabriela del municipio de Bello, se registró la activación de un artefacto explosivo contra las bases de una torre de energía perteneciente a EPM. De manera inmediata, tras recibir el reporte a través de la línea de emergencias 123, las patrullas de vigilancia acudieron al lugar y confirmaron la presencia de una pancarta alusiva al grupo armado organizado Bloque Magdalena Medio Frente 36 de las Disidencias de las Farc”, informó el uniformado.