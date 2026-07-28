Encuentran con vida a los cuatro policías que habían desaparecido durante un operativo en El Tambo, Cauca

Los cuatro policías que habían sido reportados como desaparecidos desde el domingo 26 de julio en zona rural de El Tambo, Cauca, fueron encontrados con vida durante un operativo de búsqueda liderado por el Grupo de Operaciones Especiales (Goes) de la Policía Nacional.
Los uniformados desaparecieron mientras desarrollaban una misión para recuperar un dron institucional que perdió comunicación en el cerro Santa Ana, un sector de difícil acceso ubicado en la cordillera Occidental. Tras su ubicación, las autoridades informaron que presentaban signos de deshidratación y descompensación física, por lo que recibieron atención médica.