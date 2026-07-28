Estratega digital de Abelardo, Carlos Suárez, ofrece tregua a Uribe tras ataques al Centro Democrático: “pasemos página”

Después de una campaña y post-campaña presidencial en la que el uribismo quedó relegado en las elecciones presidenciales a apoyar a Abelardo de la Espriella en segunda vuelta y en la que vivió una serie de ataques en redes sociales, esta semana se ondeó bandera blanca. El estratega digital de la aspiración del hoy presidente electo, Carlos Suárez, publicó un mensaje en el que invitó a que “pasemos la página”.
Suárez fue el encargado de liderar la campaña digital de De la Espriella, en la que logró crear una comunidad en redes sociales que usaba el emoticón del tigre y del ademán del saludo militar para mostrar su apoyo al abogado.
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En medio de esa táctica, influenciadores seguidores de esa campaña publicaron videos hechos con inteligencia artificial con ataques al Centro Democrático, Paloma Valencia y el expresidente Álvaro Uribe, a quienes vinculaban en un entramado político (no demostrado) con figuras políticas como los exmandatarios Juan Manuel Santos y César Gaviria, así como con la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López.