Estratega digital de Abelardo, Carlos Suárez, ofrece tregua a Uribe tras ataques al Centro Democrático: “pasemos página”

Después de una campaña y post-campaña presidencial en la que el uribismo quedó relegado en las elecciones presidenciales a apoyar a Abelardo de la Espriella en segunda vuelta y en la que vivió una serie de ataques en redes sociales, esta semana se ondeó bandera blanca. El estratega digital de la aspiración del hoy presidente electo, Carlos Suárez, publicó un mensaje en el que invitó a que “pasemos la página”. Suárez fue el encargado de liderar la campaña digital de De la Espriella, en la que logró crear una comunidad en redes sociales que usaba el emoticón del tigre y del ademán del saludo militar para mostrar su apoyo al abogado. Le puede interesar: “El presidente Petro es mi mayor victimario”: Angie Rodríguez tras denunciar presunta corrupción en el Gobierno. En medio de esa táctica, influenciadores seguidores de esa campaña publicaron videos hechos con inteligencia artificial con ataques al Centro Democrático, Paloma Valencia y el expresidente Álvaro Uribe, a quienes vinculaban en un entramado político (no demostrado) con figuras políticas como los exmandatarios Juan Manuel Santos y César Gaviria, así como con la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López.

Terminada la campaña —con la victoria de Abelardo—, los encontronazos entre representantes del gobierno electo y el uribismo se reactivaron con la elección del presidente del Senado, en la que ganó el candidato uribista, Honorio Henríquez, ante Alfredo Deluque (Partido de la U). Incluso, se acrecentaron después del 20 de julio cuando empezaron a hablar del “petrouribismo” por el apoyo del Paco Histórico al senador del Centro Democrático.

Sin embargo, Carlos Suárez sacó esta semana bandera blanca para “pasar la página”. En un mensaje publicado en su cuenta de X (antiguo Twitter) mencionó que “en las últimas semanas se ha hecho pública una divergencia con Álvaro Uribe” en la que el exmandatario “considera haber sido agredido y yo, por mi parte, considero haber sido el florero de Llorente para golpear la majestad presidencial de quien pronto ocupará el Solio de Bolívar”.

Posteriormente, recordó y agradeció “el apoyo y la solidaridad de miles de compatriotas, de defensores de la Patria y del Presidente electo” y dijo que quería “dar un primer paso público para afirmar” lo que llamó “la unidad de la Patria”, sobre la que dijo que “está por encima de todo”. “Ni la majestad presidencial ni la expresidencial deben ponerse en juego en enfrentamientos inanes cuando Colombia reclama que trabajemos por reconstruir la patria”, señaló.

En ese sentido, indicó que le proponía al expresidente Uribe “que pasemos la página y honremos la majestad presidencial del hoy presidente y la suya como expresidente”, pero sin que eso implicara “renunciar al libre pensamiento ni a la libertad de opinión”. “Yo doy por cerrada, de manera unilateral, la discusión pública”, mencionó Suárez en su trino. El mensaje lo terminó agradeciendo al movimiento Defensores de la Patria y les hizo un llamado a “emplear todas nuestras fuerzas para que, entre todos y con la ayuda de Dios, el Tigre logre la reconstrucción de Colombia y convertirla en la Patria Milagro”. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué Carlos Suárez pidió “pasar la página” en su diferencia con Álvaro Uribe? Carlos Suárez afirmó que quiere cerrar públicamente la controversia con Álvaro Uribe para priorizar la unidad política. Aclaró que su decisión no implica renunciar a la libertad de opinión y la presentó como un gesto para reducir la confrontación. ¿Qué originó las tensiones entre la campaña de Abelardo de la Espriella y el Centro Democrático? Las diferencias surgieron durante la campaña presidencial por ataques y mensajes difundidos en redes sociales entre simpatizantes de distintos sectores. Posteriormente, desacuerdos políticos tras las elecciones mantuvieron la confrontación entre dirigentes y movimientos relacionados. ¿Dónde publicó Carlos Suárez el mensaje en el que dio por terminada la discusión con Álvaro Uribe? Carlos Suárez publicó su pronunciamiento en su cuenta de X, la red social antes conocida como Twitter. Allí anunció que cerraba unilateralmente la discusión pública e invitó a enfocarse en la unidad del país. ¿Qué puede cambiar tras el llamado de Carlos Suárez a reducir la confrontación política? El mensaje busca disminuir las tensiones entre sectores afines al presidente electo y el uribismo. Su impacto dependerá de la respuesta de los actores políticos y de cómo evolucione la relación durante el nuevo gobierno.