RTVC confirmó contratos por $23.000 millones para maquillador y fotógrafo al servicio de Verónica Alcocer

Una investigación conocida por la revista Semana reveló que el sistema de medios públicos, RTVC, suscribió contratos por casi 23.000 millones de pesos con una cooperativa que vinculó a un maquillador y a un fotógrafo; según denuncias, prestaban servicios a Verónica Alcocer, esposa del presidente Gustavo Petro desde el inicio de este Gobierno en 2022.
Los documentos hacen parte de una investigación en la Fiscalía que indaga por un presunto uso irregular de recursos públicos a través de la modalidad de “administración delegada”, un esquema contractual que habría permitido subcontratar servicios para atender la imagen de la entonces primera dama.
Puede leer: Denuncian presunta “extorsión” a trabajadores de RTVC a cambio de apoyo político: “en épocas electorales la tenemos que ‘botar’ toda”