Deluque dice que Abelardo tiene mayorías en el Senado, ¿realmente es así? Estas son las cuentas

Tras perder la Presidencia del Senado, el excandidato Alfredo Deluque aseguró que el resultado no pone en riesgo la agenda legislativa del gobierno de Abelardo de la Espriella. Incluso descartó que la elección de Honorio Henríquez, con el respaldo del Pacto Histórico, signifique el nacimiento de un supuesto “petrouribismo”. En contexto: ¿Por qué el Pacto Histórico votó por un presidente del Senado del uribismo? 5 claves para entender la jugada política “Con la conversación que tuve hoy con Honorio y la intención de apoyar al nuevo Gobierno, no creo que haya nacido el petrouribismo. Eso fue una alianza electoral para ayer. Ya hoy estamos conformando una coalición sólida para que pasen los proyectos de Abelardo”, afirmó Deluque un día después de su derrota para ocupar el cargo de la presidencia del Senado en una votación que usualmente ya está prácticamente cantada. En la misma línea se pronunció el designado ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien insistió en que la elección de la Mesa Directiva no cambia la relación entre el Gobierno y el Congreso y aseguró que el Ejecutivo seguirá trabajando para consolidar una mayoría que le permita sacar adelante su agenda legislativa.

Sin embargo, Lara señaló después que “el presidente ha dicho que hay demasiadas leyes”. “La agenda legislativa de este gobierno es escueta, aquí no nos creemos grandes reformadores”, dijo a los medios de comunicación. De todas formas, aunque el Gobierno ha dicho que no impulsará un amplio paquete de reformas, sí necesitará del Congreso para sacar adelante algunas de sus principales apuestas. Entre ellas están las iniciativas para reducir el tamaño del Estado, una reforma tributaria orientada a disminuir impuestos y los cambios que plantea para transformar la justicia.

¿Abelardo tiene las mayorías?

Aunque la derrota de Deluque abrió dudas sobre la gobernabilidad de la nueva administración, varios analistas y congresistas coinciden en que la elección de la Presidencia del Senado no necesariamente anticipa lo que ocurrirá con las iniciativas del gobierno De la Espriella. En principio, el Centro Democrático y Cambio Radical han hecho público su interés de ser partidos de gobierno, así como Salvación Nacional. Sumando estos votos ya son 28 en Senado. Mientras tanto, este medio confirmó que todo indica que el Partido de la U, al que pertenece Deluque, también tomaría esa misma postura. Con lo que obtendrían unos 10 votos más. Y Mira (3) podría ir por ese mismo camino. El Partido Conservador se reunirá la próxima semana para tomar decisiones al respecto, pero es muy posible que sí asuma una postura de gobierno. Falta ver qué decisión toman los liberales y los verdes, que podrían ser independientes. Mientras que hasta ahora el único en oposición es el Pacto Histórico. Pese a que el 20 de julio quedó claro que en muchas colectividades las disciplinas partidistas no son tan fuertes, lo cierto es que si a la votación que obtuvo Deluque (45 votos) se le suman las curules del CD -que es una colectividad que suele ser disciplinada- el gobierno entrante tendría a su favor 62 votos de los 52 que necesita para las mayorías simples en el Senado.

¿Eso significa que De la Espriella tiene mayorías garantizadas? No. Para Laura Wills, directora de Congreso Visible de la Universidad de los Andes, el mensaje que le envió el Congreso es que “hay que negociar” y va a tener que entrar en conversaciones, sobre todo con el Centro Democrático, pues no por ser de gobierno “significa que le vaya a aprobar todo”. “El Congreso va a cuidar su independencia, sin querer decir eso que no vayan a ponerse de acuerdo para pasar iniciativas que consideren relevantes”, agrega Wills. A diferencia de la votación por la presidencia del Senado, las mayorías para aprobar proyectos suelen construirse iniciativa por iniciativa. Por eso, el verdadero desafío para el Gobierno será mantener cohesionada una coalición amplia y susceptible a “fugaz”. Por lo pronto, los partidos tienen hasta el 7 de septiembre (un mes después de la posesión presidencial) para definir si se declaran de oposición, de gobierno o independientes, según la ley. Esto, como ya se vio, no es camisa de fuerza para muchos congresistas, aunque sí pueden haber sanciones internas si no acatan las posturas oficiales de sus partidos, sobre todo en casos en los que la votación no es secreta.

¿Y el papel de la oposición del Pacto?

La dificultad que tendría Abelardo se vería más en comisiones cuya composición sea mayoritariamente del petrismo, pues ahí sí se podrían enredar los proyectos en su primer paso. Cabe recordar que el Pacto Histórico es la bancada con más senadores (26, contando el estatuto de la oposición). Para el analista político Alejandro Chalá, “Abelardo sabe que no termina perdiendo del todo, a pesar de que el hecho de que no quedara Deluque de presidente es una derrota, porque el Centro Democrático es partido de gobierno”. Sin embargo, los resultados que obtuvo con Deluque sí podrían ajustar su estrategia con el Congreso. “Sabiendo que muchas cosas sí o sí tienen que pasar con el Congreso, supondría que ahora el gobierno entrante se va a enfocar en los proyectos más viables para solamente tener que negociar con pocos congresistas: las iniciativas que no tengan mucho costo detrás”, agregó Chala. La votación por los presidentes de Senado y Cámara dejó ver, sin embargo, una tendencia más clara: la Cámara puede ser más favorable al gobierno, mientras que el Senado suele ser más rebelde. Un diagnóstico similar al balance del cuatrenio anterior. Siga leyendo: Así quedó la Comisión de Acusación, donde se investiga al presidente: Petro tiene más de 200 casos Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

Preguntas y respuestas

No necesariamente. La elección del presidente del Senado fue una votación secreta con una fuerte carga política. Aunque Deluque perdió, varios analistas consideran que ese resultado no anticipa cómo votará el Congreso los proyectos del gobierno de Abelardo de la Espriella. ¿Con cuántos votos podría contar el Gobierno en el Senado? Si bien el Gobierno parte de una base importante de apoyos: hasta ahora en teoría tiene asegurados unos 39 a su favor (de los 52 que necesita en esa corporación), las cuentas todavía dependen de cómo se declaren algunos partidos: tienen hasta el 7 de septiembre y de la capacidad de negociar con congresistas de otras bancadas. ¿Qué puede complicar la agenda de Abelardo de la Espriella? Algunos analistas consideran que el principal reto estará en las comisiones, especialmente aquellas donde el Pacto Histórico tiene una representación significativa, ya que allí comienza el trámite de los proyectos de ley.