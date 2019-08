En campaña la mano dura y el corazón firme

El de Uribe es un apoyo que no es de poca monta. Para el docente de Comunicación Política de la Universidad Externado, Carlos Arias , el respaldo del expresidente en zonas del país como Antioquia es relevante, ya que a pesar de los señalamientos “es un referente electoral que representa una impronta en la línea de la seguridad, y en la medida que haga público el apoyo a sus candidatos trasmitirá el valor que construyó por años”.

En estos comicios entró en juego el fenómeno Uribe, este fin de semana, para darle el primer empujón a sus candidatos en Antioquia. La agenda fue apretada.

El sábado preparó la estrategia de publicidad, realizó una sesión de fotos y videos junto con los candidatos a las alcaldías de Antioquia, Concejos del Área Metropolitana y Asambleas. Entre ellos, fueron aproximadamente 35 aspirantes a alcaldías y 90 a Concejos del Valle de Aburrá.

Luego, el domingo, recorrió cuatro municipios, en los cuales el uribismo quiere inclinar la balanza a su favor. Estuvo en Caldas junto a Jorge Iván Álvarez; en Envigado, con Carlos Manuel Uribe; en Itagüí, con Rosa Acevedo; y en Sabaneta con Carlos Mario Cuartas. Fiel a su estilo dirigió el evento, hizo preguntas e interactuó con la comunidad.

No se detuvo el festivo, el lunes dialogó con los candidatos a alcaldías del Oriente antioqueño, preparó la publicidad y afinó detalles para su visita al territorio. Por último, terminó apoyando al candidato Miguel Uribe Turbay en Bogotá.

¿Inclinará la balanza?

De los 111 candidatos avalados por el uribismo en Antioquia, su mayoría desearía que el expresidente los acompañe a hacer campaña, levante su brazo en un acto público y los presente como su candidato.

No obstante, Carlos Builes, el presidente de la Asociación Colombiana de Ciencia Política, expresó que la estrategia no es la mejor forma de fortalecer la democracia, pues “el conocimiento del candidato se da por el voto de confianza al expresidente, como un reconocimiento teológico”, un acto de fe. Además, añadió que la fórmula ha funcionado a nivel nacional, pero no local, ya que en las regionales es clave “la persona y la cercanía con la comunidad”.

El expresidente volvió a su casa, donde fue gobernador y empezó el camino a la presidencia en 2001. Su partido, el Centro Democrático, ha dado resultados en las urnas en la región, ahora quedan algunos interrogantes: ¿será suficiente para que el uribismo sea la principal fuerza política en Antioquia? ¿Cuántas tajadas del poder local logrará arrebatarle a los partidos tradicionales? .