MinDefensa desmiente a Petro sobre presunto atentado contra Iván Cepeda

En la mañana del pasado viernes 17 de abril, el presidente Gustavo Petro alertó sobre un supuesto riesgo inminente en plena contienda electoral.
A través de un mensaje en su cuenta de X, el mandatario afirmó: “Ya tiene la CIA los datos reales y concretos de un posible atentado al candidato Iván Cepeda. En Colombia amenazan por doquier, pero las informaciones de planes reales deben ser neutralizadas de antemano”.
Esta declaración encendió de inmediato las alarmas, especialmente en el propio candidato, quien se pronunció a través de un comunicado asegurando que iba a pedir más información a las autoridades frente a la gravedad del asunto.
Sin embargo, el presidente Petro llevó la conversación un paso más allá, vinculando el panorama nacional con la política estadounidense al agregar: “Le agradezco al presidente Donald Trump su apoyo a unas elecciones libres. Recordar el origen del asesinato de Charlie Kirk y el que recibió el mismo Donald Trump vienen del mismo lado: una extrema derecha que usa el Estado para matar, usa la muerte para buscar votos”.
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